Фестиваль Go vélo Montréal отмечает 40-летие: Монреаль — в руках велосипедистов

В эти выходные Монреаль вновь превращается в настоящий велосипедный город: здесь проходит 40-й юбилейный фестиваль Go vélo Montréal. По оценкам организаторов, на улицы выйдут почти 40 000 любителей двухколёсного транспорта — как опытных спортсменов, так и новичков.

Велопраздник для всех

Главные события фестиваля — знаменитый Тур острова Монреаль и ночной велопробег Tour la Nuit, которые ежегодно собирают по 19 000 участников каждый. В этом году Тур острова проходит под ретро-темой 1980-х, в память о первых заездах 1985 года. Организаторы из некоммерческой ассоциации Vélo Québec призывают всех нарядиться в самые яркие и необычные костюмы, чтобы сделать праздник ещё более красочным.

В минувшее воскресенье стартовал первый этап фестиваля — Défi métropolitain, в котором приняли участие около 2 900 человек. В прошлом году только в Туре острова участвовали более 18 000 велосипедистов.

Маршруты на любой вкус

Фестиваль Go vélo Montréal славится своей инклюзивностью: здесь найдётся маршрут для каждого. Классический маршрут Тура острова — 50 км — идеально подходит для семей с детьми и любителей городских прогулок. Для более опытных велосипедистов предусмотрен маршрут Découvertes — от 70 до 100 км, часть которого проходит по закрытым для автомобилей дорогам, а часть — по живописным улицам на северном берегу Монреаля, вблизи Тербонна и Репантиньи.

Старт всех маршрутов — в парке Мезоннёв. Основная 50-километровая трасса охватывает восточную часть Монреаля, проходя по улицам Нотр-Дам, Шербрук и бульвару Гуэн.

Велосипед — стиль жизни

Фестиваль Go vélo Montréal — это не только спорт, но и праздник городской культуры, семейные пикники, детские игровые зоны и тематические ярмарки. Организаторы хотят показать: велосипед — это не только транспорт, но и стиль жизни, доступный каждому.

Поддержка и перспективы

Фестиваль пользуется поддержкой городских и провинциальных властей. В этом году правительство Квебека выделило Vélo Québec 325 000 долларов на организацию мероприятия, подчеркнув его важность для развития туризма и экономики города.

Велосипедный Монреаль — навстречу будущему

Фестиваль Go vélo Montréal — это уникальная возможность увидеть город по-новому, зарядиться позитивом и внести свой вклад в развитие экологичного транспорта. Монреаль вновь доказывает: велосипед — это праздник, который объединяет поколения и делает город ярче!

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