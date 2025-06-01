Почти 40% ледников в мире обречены на исчезновение: последствия и перспективы

По данным нового международного исследования, почти 40% ледников на планете уже обречены на таяние из-за климатического кризиса. Если температура Земли продолжит расти и достигнет 2,7°C, к чему сейчас движется мир, потери могут составить до 75% всех ледников. Об этом сообщает The Guardian.

Учёные предупреждают: массовое исчезновение ледников приведёт к подъёму уровня моря, что поставит под угрозу жизни миллионов людей в прибрежных районах и вызовет массовую миграцию. Кроме того, миллиарды людей по всему миру зависят от ледников как источника пресной воды для питья и сельского хозяйства. Таяние ледников также грозит экологическими катастрофами — увеличится число обвалов ледяных озёр, селевых потоков и исчезнут уникальные экосистемы.

Исследование, опубликованное в журнале Science, основано на анализе восьми различных моделей и охватило судьбу 200 тысяч ледников за пределами Гренландии и Антарктиды. Учёные отмечают, что даже если потепление удастся ограничить до 1,5°C, половина ледников всё равно исчезнет. Однако каждый десятый градус, на который удастся сократить потепление, позволит сэкономить триллионы тонн льда и уменьшить ущерб.

Особенно сильно пострадали ледники на западе США и в Канаде — 75% из них уже обречены. В южной части Арктической Канады этот показатель достигает 80%. Более устойчивыми оказались ледники в высоких горах Гиндукуша и Каракорума, однако и они будут сокращаться при дальнейшем росте температуры.

«Наше исследование ясно показывает: каждое решение, принятое сегодня, будет иметь последствия на века, — говорит доктор Гарри Зеколлари из Брюссельского университета. — Ледники — это наглядный индикатор изменений климата, и их исчезновение — тревожный сигнал для всего человечества».

Учёные подчёркивают: ещё не поздно действовать. Сокращение выбросов парниковых газов и ограничение потепления хотя бы на десятые доли градуса способны спасти миллионы людей от последствий катастрофы.

«Мы надеемся, что наше исследование вселяет надежду, — говорит доктор Лилиан Шустер из Университета Инсбрука. — Всё ещё можно что-то изменить, если начать действовать уже сейчас».

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