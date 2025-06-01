В США нашли украденную картину Жана-Поля Риопеля — галерея отказалась ее принять

Детали кражи и находки

Работа под названием «Без названия, акварель и чернила на бумаге» была одной из пяти произведений искусства, похищенных злоумышленниками из галереи 6 декабря 2021 года. Суммарная стоимость украденных работ составила десятки тысяч долларов, а стоимость самой найденной картины оценивается примерно в 50 тысяч долларов (около 4 миллионов рублей).

Долгое время местонахождение картины оставалось неизвестным, пока один мужчина не попытался выставить её на аукцион в Нью-Йорке. По его словам, он нашёл акварель Риопеля на свалке четыре года назад и всё это время хранил её у себя в шкафу, не подозревая о её настоящей ценности и происхождении.

Неожиданный поворот: галерея отказывается от возврата

Когда выяснилось, что произведение принадлежит галерее в Эдмонтоне и числится в розыске, мужчина согласился вернуть картину законным владельцам. Однако галерея неожиданно отказалась принять работу обратно. Причина — после кражи она получила значительную компенсацию от страховой компании. Если бы картина была возвращена, галерея рисковала бы потерять уже полученную страховую выплату. Более того, если стоимость картины после кражи снизилась, это могло бы привести к дополнительным финансовым потерям для учреждения.

Юридические и финансовые нюансы

Ситуация с возвратом произведения искусства оказалась не такой простой, как может показаться на первый взгляд. По правилам страхования, если украденное произведение возвращается владельцу, он обязан вернуть страховую выплату. В случае, если стоимость работы за время отсутствия снизилась, галерея может понести убытки. Поэтому галерея предпочла отказаться от возврата картины, чтобы избежать финансовых рисков.

Судьба картины

В настоящее время судьба найденной работы остаётся неопределённой. Вероятно, она будет передана страховой компании, которая выплатила компенсацию галерее. Такой исход — не редкость на арт-рынке, где вопросы собственности, страхования и оценки стоимости произведений искусства часто приводят к сложным юридическим ситуациям.

История с похищенной и найденной картиной Жана-Поля Риопеля иллюстрирует, насколько сложными могут быть вопросы возврата культурных ценностей, когда в дело вмешиваются страховые и юридические нюансы. Даже успешный поиск произведения не всегда гарантирует его возвращение прежнему владельцу — иногда финансовые интересы оказываются сильнее желания восстановить справедливость.