Канада готовится к резкому увеличению оборонных расходов: новые приоритеты и вызовы

Новый бюджет и стратегические цели

Конкретные параметры будущего оборонного бюджета пока не раскрываются — подробности ожидаются осенью. Однако курс на наращивание военных расходов поддерживают как правительство, так и бизнес-элита страны. В тронной речи, открывшей новый парламент, особое внимание уделено «восстановлению, перевооружению и реинвестированию» в вооружённые силы Канады.

Премьер-министр Марк Карни заявил о стремлении Канады присоединиться к крупным европейским оборонным программам, чтобы уменьшить зависимость от США и укрепить собственный оборонно-промышленный комплекс. Карни также подчеркнул, что 75% капитальных оборонных расходов Канады уходят в США, что, по его мнению, нецелесообразно.

Давление НАТО и новые стандарты

Канада уже давно сталкивается с критикой за недостаточный уровень военных расходов. В 2024 году страна тратила на оборону лишь 1,3% ВВП, не выполняя целевой показатель НАТО в 2%. Бывший премьер-министр Джастин Трюдо обещал достичь этого стандарта к 2032 году, однако сейчас обсуждается возможность ускорения — до 2030 года или даже раньше.

Между тем, на июньском саммите НАТО в Гааге ожидается обсуждение нового, более амбициозного стандарта — 5% ВВП на оборону для всех стран-членов. Для Канады это станет серьёзным вызовом, учитывая текущий уровень расходов и необходимость масштабных инвестиций в военную технику и технологии.

Геополитические вызовы и приоритеты

Резкое увеличение оборонных расходов связано с изменением глобальной безопасности. Министр Макгинти отметил, что Канада должна быть готова к новым угрозам — от войны до всё более напористой политики Китая и конкуренции в Арктике. В числе приоритетов — закупки современных вооружений, развитие отечественной оборонной промышленности и укрепление сотрудничества с европейскими союзниками.

Экономический эффект

По оценкам аналитиков, дополнительные оборонные инвестиции могут добавить экономике Канады до 46 миллиардов долларов за ближайшие годы7. Это создаст новые рабочие места и укрепит позиции страны на международной арене.

В заключение:

Канада стоит на пороге масштабной военной модернизации. Власти готовы резко увеличить оборонные расходы, чтобы соответствовать новым стандартам НАТО, укрепить суверенитет и снизить зависимость от США. Ожидается, что осенью будут представлены конкретные параметры бюджета и планы по перевооружению, которые определят оборонную стратегию страны на ближайшее десятилетие.