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Новости Переговоры Канады и Саудовской Аравии: курс на расширение сотрудничества и диалог по Ближнему Востоку

Переговоры Канады и Саудовской Аравии: курс на расширение сотрудничества и диалог по Ближнему Востоку

Виктория Христова Июн 1, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 18 Просмотров

29 мая наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и премьер-министр Канады Марк Карни провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества между Эр-Риядом и Оттавой.

Расширение двустороннего сотрудничества

В ходе беседы стороны уделили особое внимание развитию и углублению взаимодействия во всех сферах. Обсуждались возможности для расширения торговых связей, инвестиционного сотрудничества и реализации новых совместных проектов. Лидеры подчеркнули важность укрепления экономических отношений и поиска новых точек соприкосновения в энергетике, технологиях и инфраструктуре.

Диалог по Ближнему Востоку и энергетическая безопасность

Отдельным пунктом переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. Мухаммед ибн Салман и Марк Карни выразили единую позицию о необходимости достижения устойчивого мира в регионе. Лидеры обсудили актуальные вызовы безопасности, подчеркнув значимость дипломатических усилий для урегулирования конфликтов и предотвращения эскалации напряжённости. Также затрагивались вопросы энергетической безопасности и расширения торговли между странами, что особенно актуально на фоне мировых изменений на энергетическом рынке.

Будущее отношений

По итогам разговора стороны договорились поддерживать тесный контакт и продолжать диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Пресс-служба премьер-министра Канады отметила, что Оттава рассматривает Саудовскую Аравию как важного партнёра не только в экономической, но и в политической и гуманитарной сферах.

«Стороны обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами, а также возможности для развития и углубления взаимодействия во всех сферах. Кроме того, была обсуждена ситуация на Ближнем Востоке. При этом стороны согласились с необходимостью достижения устойчивого мира в регионе. Наследный принц и Карни также обсудили энергетическую безопасность и расширение торговли между Эр-Риядом и Оттавой, согласно сообщению пресс-службы премьер-министра Канады. При этом оба лидера согласились поддерживать тесный контактв будущем.

Вывод

Телефонные переговоры между наследным принцем Саудовской Аравии и премьер-министром Канады стали важным шагом к укреплению двусторонних отношений, расширению сотрудничества в различных сферах и поддержанию диалога по вопросам региональной стабильности и энергетической безопасности.

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