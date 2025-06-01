Канада приветствует решение суда США по пошлинам, но сохраняет жёсткую позицию

Решение суда: частичная победа

Суд низшей инстанции в США признал незаконными некоторые тарифы, введённые в последние годы по инициативе администрации Дональда Трампа в отношении товаров из других стран. Канадское правительство с самого начала называло эти меры необоснованными и противоречащими международным торговым соглашениям.

Однако, как подчеркнул Марк Карни, решение суда не коснулось всех спорных тарифов. В силе остались пошлины на канадскую сталь, алюминий и автомобили, произведённые в Канаде. Эти ограничения продолжают наносить ущерб канадской экономике и затрудняют развитие двусторонней торговли.

Реакция Канады

«Мы признаём, что наши торговые отношения с США всё ещё глубоко и негативно затронуты», — заявил Карни. Он отметил, что правительство Канады будет продолжать борьбу за справедливые экономические отношения и за отмену всех дискриминационных пошлин. По мнению Карни, решение суда подтверждает правоту Канады в этом споре, однако требует дальнейших усилий на дипломатическом и юридическом фронте.

Канада уже несколько лет ведёт ответную политику, вводя зеркальные тарифы на американские товары и активно защищая интересы своих производителей на международных площадках. Экономические эксперты предупреждают, что продолжение торговой войны может негативно сказаться на обеих экономиках, но особенно уязвима Канада, учитывая её высокую экспортную зависимость от США.

Позиция США

В Белом доме заявили, что судебная блокировка части пошлин никак не повлияет на переговоры с другими странами. Администрация США намерена и дальше защищать национальные интересы и пересматривать торговые соглашения, несмотря на решения судов и критику со стороны партнёров.

Перспективы

Торговые отношения между Канадой и США остаются напряжёнными. Решение суда стало сигналом для обеих сторон о необходимости поиска компромиссов и возвращения к диалогу. Однако сохранение пошлин на ключевые канадские товары говорит о том, что впереди ещё много сложных переговоров.

Канада, по словам Марка Карни, не намерена отказываться от борьбы за права своих производителей и продолжит отстаивать свои интересы на всех уровнях — от судов до международных организаций.

В заключение:

Решение американского суда стало частичной победой для Канады, но торговая напряжённость сохраняется. Окончательное урегулирование спора возможно только при условии готовности обеих сторон к конструктивному диалогу и компромиссам.