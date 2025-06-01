Лесные пожары в Канаде: масштабная эвакуация, чрезвычайное положение и тревожные прогнозы

Чрезвычайное положение и массовая эвакуация

В провинциях Манитоба и Саскачеван объявлено чрезвычайное положение. Только в Манитобе эвакуируют более 17 000 человек, большинство из которых направляются в Виннипег18. Один из крупнейших очагов — в районе города Флин-Флон на границе с Саскачеваном: огонь вплотную подошёл к городу, охватив около 20 000 гектаров. Всего в Манитобе зафиксировано 22 крупных пожара, а с начала года их число уже превысило 100, что намного выше средних показателей за последние 20 лет.

В Саскачеване ситуация также критическая: эвакуируют целые населённые пункты, пожарные службы работают на пределе возможностей. Власти обеих провинций активно взаимодействуют и запрашивают дополнительные ресурсы, включая помощь Вооружённых сил Канады.

Причины и масштабы бедствия

Основные причины столь быстрого распространения огня — аномальная жара, засуха и сильный ветер. Температура в некоторых районах достигает +37°C, а осадков в ближайшее время не ожидается. По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, по состоянию на конец мая в стране бушует более 170 лесных пожаров, из которых около половины считаются неконтролируемыми. Национальный уровень готовности к чрезвычайным ситуациям поднят до максимального — 5 из 5, что крайне редко для начала сезона.

Угроза инфраструктуре и промышленности

Пожары угрожают не только жилым районам, но и промышленным объектам. В Альберте огонь вплотную подошёл к нефтегазовым месторождениям, в том числе к объектам компании Canadian Natural Resources. В 2016 году подобная ситуация уже приводила к масштабной эвакуации и остановке добычи нефти.

Последствия и прогнозы

Эксперты предупреждают: ситуация может ухудшиться, если не изменятся погодные условия. Власти призывают жителей быть готовыми к эвакуации, следить за сообщениями и брать с собой только самое необходимое. Мест в убежищах и отелях уже не хватает, госпитали эвакуируют пациентов с особыми потребностями.

Пожары 2025 года уже сравнивают с крупнейшими катастрофами последних десятилетий. Если не последует долгожданных дождей, масштабы бедствия могут только возрасти.

Масштабные облака дыма уже пересекли границу и распространились на Верхний Средний Запад и регион Великих озёр США, затронув такие города, как Грин-Бей, Висконсин, Милуоки, Чикаго и Детройт. В этих районах фиксируются резкое ухудшение видимости и рост числа обращений за медицинской помощью из-за проблем с дыханием, раздражения глаз и головных болей.

Медики советуют жителям не открывать окна и по возможности не выходить на улицу, особенно людям с хроническими заболеваниями и пожилым. Дорожная полиция предупреждает о снижении видимости на трассах и призывает к осторожности на дорогах.

Прогнозы и меры реагирования

Прогнозы на ближайшее время неблагоприятные: осадков не ожидается, а жара и ветер только способствуют дальнейшему распространению огня6. Власти Канады продолжают эвакуацию населения, а пожарные службы работают на пределе возможностей, чтобы сдержать стихию.