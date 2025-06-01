Саммит G7 в Канаде: семь отдельных документов вместо единого заявления из-за разногласий с Трампом

Причины отказа от единого заявления
Согласно источникам, сейчас страны G7 даже не обсуждают проект общего заявления. Такой шаг обусловлен желанием избежать публичного проявления разногласий, в первую очередь по вопросам мировой торговли и отношений с Россией, где позиции Трампа резко расходятся с мнением других лидеров объединения. Подобные сложности уже возникали на саммитах G7 в 2018 и 2019 годах в период первого президентства Трампа.
Темы, которые войдут в итоговые документы
Вместо единого заявления планируется принять семь отдельных документов, посвящённых следующим направлениям сотрудничества:
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Критически важные минералы и полезные ископаемые
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Искусственный интеллект
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Инфраструктура
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Вопросы миграции
Вопросы мировой торговли и отношения с Россией, по которым существуют принципиальные разногласия, затрагиваться не будут.
Фокус на сотрудничестве и экономической безопасности
Лидеры G7 намерены продемонстрировать единство по вопросам, не связанным с торговыми спорами и санкциями. В частности, обсуждаются меры по обеспечению экономической безопасности, развитию инфраструктуры, сотрудничеству в области искусственного интеллекта и обеспечению устойчивых цепочек поставок критических минералов, чтобы снизить зависимость от Китая.
Канадская позиция по России
Канада твёрдо выступает против возвращения России в G7, несмотря на предложения Трампа. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что такой сценарий невозможен, а поддержка Украины и европейских союзников остаётся приоритетом для объединения.
Заключение
Саммит G7 в Канаде в 2025 году пройдёт на фоне серьёзных разногласий между США и остальными странами-участницами по ряду ключевых вопросов. Чтобы избежать открытого конфликта, лидеры склоняются к принятию нескольких отдельных документов, фокусируясь на сферах, где возможно достичь консенсуса. Вопросы мировой торговли и отношений с Россией, вызывающие наибольшие споры, обсуждаться не будут. Такой подход отражает стремление сохранить единство G7 в условиях возрастающих международных вызовов и политических противоречий.
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