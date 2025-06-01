Саммит G7 в Канаде: семь отдельных документов вместо единого заявления из-за разногласий с Трампом

На предстоящем саммите «Большой семёрки» (G7), который пройдёт в Канаде с 15 по 17 июня 2025 года, лидеры стран-участниц могут отказаться от принятия традиционного совместного заявления. По данным японской деловой газеты Nikkei, вместо единого итогового документа обсуждается возможность одобрения семи отдельных соглашений, чтобы не акцентировать внимание на разногласиях между президентом США Дональдом Трампом и остальными лидерами G7 .

Причины отказа от единого заявления

Согласно источникам, сейчас страны G7 даже не обсуждают проект общего заявления. Такой шаг обусловлен желанием избежать публичного проявления разногласий, в первую очередь по вопросам мировой торговли и отношений с Россией, где позиции Трампа резко расходятся с мнением других лидеров объединения. Подобные сложности уже возникали на саммитах G7 в 2018 и 2019 годах в период первого президентства Трампа.

Темы, которые войдут в итоговые документы

Вместо единого заявления планируется принять семь отдельных документов, посвящённых следующим направлениям сотрудничества:

Критически важные минералы и полезные ископаемые

Искусственный интеллект

Инфраструктура

Вопросы миграции

Вопросы мировой торговли и отношения с Россией, по которым существуют принципиальные разногласия, затрагиваться не будут.

Фокус на сотрудничестве и экономической безопасности

Лидеры G7 намерены продемонстрировать единство по вопросам, не связанным с торговыми спорами и санкциями. В частности, обсуждаются меры по обеспечению экономической безопасности, развитию инфраструктуры, сотрудничеству в области искусственного интеллекта и обеспечению устойчивых цепочек поставок критических минералов, чтобы снизить зависимость от Китая.

Канадская позиция по России

Канада твёрдо выступает против возвращения России в G7, несмотря на предложения Трампа. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что такой сценарий невозможен, а поддержка Украины и европейских союзников остаётся приоритетом для объединения.

Заключение

Саммит G7 в Канаде в 2025 году пройдёт на фоне серьёзных разногласий между США и остальными странами-участницами по ряду ключевых вопросов. Чтобы избежать открытого конфликта, лидеры склоняются к принятию нескольких отдельных документов, фокусируясь на сферах, где возможно достичь консенсуса. Вопросы мировой торговли и отношений с Россией, вызывающие наибольшие споры, обсуждаться не будут. Такой подход отражает стремление сохранить единство G7 в условиях возрастающих международных вызовов и политических противоречий.

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