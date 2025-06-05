Популярность Лего в Квебеке падает: премьер становится более известен за пределами провинции, чем дома

Рекордно низкие рейтинги в родном регионе
В Квебеке только 37% жителей оценивают Лего положительно, тогда как 47% — отрицательно. Это даёт ему чистый рейтинг —10, самый низкий среди всех премьер-министров в своих провинциях. Для сравнения, премьер Манитобы Ваб Кинью имеет чистый рейтинг +51, а лидеры Нью-Брансуика и Ньюфаундленда — +43 и +42 соответственно.
За пределами Квебека — чуть лучше
На национальном уровне Лего воспринимают несколько лучше: за пределами провинции его чистый рейтинг составляет +1 (20% положительных и 19% отрицательных отзывов). Это редкость среди глав регионов, большинство которых менее известны или менее популярны за пределами своих провинций.
Причины падения популярности
Опросы фиксируют устойчивое снижение удовлетворённости работой правительства Лего: более 60% жителей Квебека заявляют о недовольстве его действиями. Среди причин аналитики называют скандалы с перерасходом бюджета на цифровые проекты, отмену крупных инфраструктурных инициатив и общее недовольство экономической ситуацией в провинции.
Перспективы
Если бы выборы состоялись сегодня, партия Лего могла бы получить менее 10 мест в Национальном собрании Квебека. Всё больше жителей провинции считают, что премьеру стоит уйти до следующих выборов в 2026 году.
Вывод
Франсуа Лего оказался в ситуации, когда его узнают и оценивают за пределами Квебека, но дома уровень поддержки падает до исторического минимума. Это ставит под угрозу его политическое будущее и заставляет задуматься о необходимости перемен в руководстве провинции.
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