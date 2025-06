McGill удерживает позиции, но канадские университеты теряют престиж в мировом рейтинге

В свежем рейтинге Global 2000 за 2025 год, подготовленном Center for World University Rankings (CWUR), McGill University вновь подтвердил свой высокий статус, заняв 27-е место в мире и сохранив прошлогодний результат. Это делает McGill вторым по престижу вузом Канады после Университета Торонто, который остался на 23-й позиции. University of British Columbia также смог улучшить свои показатели, поднявшись на 48-е место.

Однако на общем фоне канадские университеты демонстрируют тревожную тенденцию: из 38 вузов страны, вошедших в мировой рейтинг, 28 потеряли позиции по сравнению с прошлым годом. Среди них — Université de Montréal (124-е место), McMaster University (186-е), University of Calgary (202-е) и другие.

Почему Канада теряет позиции?

Эксперты CWUR объясняют падение рейтингов снижением исследовательской активности и результативности на фоне усиливающейся глобальной конкуренции, особенно со стороны стран, которые активно инвестируют в образование и инновации. Президент CWUR назвал ситуацию «тревожной» и подчеркнул, что без увеличения государственной поддержки Канада рискует ещё больше отстать от мировых лидеров.

Лидеры и аутсайдеры

McGill University по-прежнему входит в мировую элиту, уступая лишь таким вузам, как University of Washington и Kyoto University, но опережая Imperial College London и University of Melbourne. University of Toronto и University of British Columbia также остаются в топе. Однако большинство других ведущих университетов страны, включая Université de Montréal, McMaster и University of Calgary, продолжают сдавать позиции.

Топ-10 университетов Канады по версии CWUR-2025

University of Toronto — 23-е место в мире (без изменений) McGill University — 27-е место (без изменений) University of British Columbia — 48-е место (рост) University of Alberta — 81-е место (без изменений) Université de Montréal — 124-е место (падение) Western University — 185-е место (рост) McMaster University — 186-е место (падение) University of Calgary — 202-е место (падение) University of Waterloo — 211-е место (падение) University of Ottawa — 220-е место (падение)

Перспективы

Падение рейтингов ведущих университетов Канады — тревожный сигнал для всей системы высшего образования страны. Если тенденция сохранится, Канада может столкнуться с оттоком талантливых студентов и исследователей, а также с ослаблением позиций на международной научной арене. Эксперты призывают власти к срочным инвестициям в науку и образование, чтобы вернуть стране статус одного из мировых лидеров в академической сфере.

McGill и несколько других вузов пока удерживают престиж, но для сохранения конкурентоспособности Канада должна сделать ставку на инновации и поддержку исследовательских инициатив.

