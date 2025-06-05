В Монреале две точки общепита оштрафованы на более чем $6,000 каждая за нарушения гигиены

В 2025 году два заведения в районе Виллере—Сен-Мишель—Парк-Экстеншен в Монреале получили крупные штрафы за нарушение санитарных норм — каждое более чем на $6,000, согласно последним решениям Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Квебека (MAPAQ).

Какие заведения оштрафованы и за что

Пиццерия на 9143 Boulevard Pie-IX

Штраф: $6,200

Причина: Два нарушения гигиены, зафиксированные в марте и апреле 2024 года. Инспекторы обнаружили загрязнения, наличие вредителей, включая следы насекомых и грызунов (экскременты) внутри помещения. Решение о штрафе было опубликовано 12 мая 2025 года.

Ram Sweet Shop, 1016 Rue Jean-Talon O

Штраф: $6,800

Причина: Проблемы с чистотой и неправильное хранение неупакованных продуктов, выявленные в марте 2024 года. Решение обнародовано в апреле 2025 года.

Примечательно, что это не первое нарушение магазина: с 2020 года Ram Sweet Shop уже накопил штрафов на сумму более $15,900.

Контекст

Штрафы были наложены после плановых проверок MAPAQ, а некоторые нарушения были выявлены ещё в 2024 году, но решения суда стали известны только сейчас. Эти случаи подчёркивают важность соблюдения санитарных норм для общественной безопасности и здоровья посетителей.

Вывод:

Власти Квебека продолжают строго контролировать качество и безопасность продуктов питания в Монреале, а заведения, систематически нарушающие санитарные правила, рискуют не только крупными штрафами, но и потерей доверия клиентов.

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