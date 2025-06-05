В Монреале две точки общепита оштрафованы на более чем $6,000 каждая за нарушения гигиены

Какие заведения оштрафованы и за что
- Пиццерия на 9143 Boulevard Pie-IX
- Штраф: $6,200
- Причина: Два нарушения гигиены, зафиксированные в марте и апреле 2024 года. Инспекторы обнаружили загрязнения, наличие вредителей, включая следы насекомых и грызунов (экскременты) внутри помещения. Решение о штрафе было опубликовано 12 мая 2025 года.
- Ram Sweet Shop, 1016 Rue Jean-Talon O
- Штраф: $6,800
- Причина: Проблемы с чистотой и неправильное хранение неупакованных продуктов, выявленные в марте 2024 года. Решение обнародовано в апреле 2025 года.
- Примечательно, что это не первое нарушение магазина: с 2020 года Ram Sweet Shop уже накопил штрафов на сумму более $15,900.
Контекст
Штрафы были наложены после плановых проверок MAPAQ, а некоторые нарушения были выявлены ещё в 2024 году, но решения суда стали известны только сейчас. Эти случаи подчёркивают важность соблюдения санитарных норм для общественной безопасности и здоровья посетителей.
Вывод:
Власти Квебека продолжают строго контролировать качество и безопасность продуктов питания в Монреале, а заведения, систематически нарушающие санитарные правила, рискуют не только крупными штрафами, но и потерей доверия клиентов.
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