В Квебеке вводится режим родительского союза: что изменится для незарегистрированных пар с детьми

С 30 июня 2025 года в Квебеке вступает в силу новый правовой режим для родителей, состоящих в гражданских (фактических) отношениях, — так называемый режим родительского союза. Это крупнейшая реформа семейного законодательства в провинции за последние десятилетия, цель которой — уравнять права незарегистрированных и официально женатых родителей и обеспечить защиту детей в современных семьях.

Кого касается новый закон?

Режим родительского союза автоматически распространяется на пары, которые:

Не состоят в официальном браке или гражданском союзе, но живут вместе и становятся родителями (по рождению или усыновлению) после 30 июня 2025 года;

Для пар, у которых дети появились до этой даты, предусмотрена возможность добровольно присоединиться к режиму через нотариальное соглашение.

Какие права и гарантии получают родители?

Совместное имущество: В случае расставания или смерти одного из партнёров имущество, приобретённое для нужд семьи (жильё, мебель, семейный автомобиль), будет делиться поровну, даже если оно оформлено только на одного из родителей.

В случае расставания или смерти одного из партнёров имущество, приобретённое для нужд семьи (жильё, мебель, семейный автомобиль), будет делиться поровну, даже если оно оформлено только на одного из родителей. Защита семейного жилья: Суд может разрешить родителю, с которым остаются дети, временно проживать в семейном доме.

Суд может разрешить родителю, с которым остаются дети, временно проживать в семейном доме. Право на компенсацию: Партнёр, который зарабатывал меньше, но внёс значительный вклад в общее благосостояние семьи, сможет претендовать на компенсацию.

Партнёр, который зарабатывал меньше, но внёс значительный вклад в общее благосостояние семьи, сможет претендовать на компенсацию. Наследственные права: После смерти одного из родителей второй партнёр получает право на часть имущества, как это предусмотрено для супругов.

После смерти одного из родителей второй партнёр получает право на часть имущества, как это предусмотрено для супругов. Борьба с злоупотреблениями: Закон даёт судам больше инструментов для выявления и пресечения злоупотреблений при расставании.

Как присоединиться к режиму тем, у кого уже есть дети?

Пары, у которых ребёнок появился до 30 июня 2025 года, могут добровольно присоединиться к режиму родительского союза, заключив нотариальное соглашение.

Почему это важно?

До сих пор незарегистрированные пары в Квебеке практически не имели юридических гарантий при расставании или смерти одного из родителей. Новый режим устраняет этот правовой вакуум, обеспечивая защиту интересов детей и обоих родителей, а также снижая уровень социальной и юридической неопределённости.

Таким образом, Квебек делает важный шаг к социальной справедливости, признавая современные формы семьи и обеспечивая им равные права и защиту.

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