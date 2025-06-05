В Квебеке вводится режим родительского союза: что изменится для незарегистрированных пар с детьми

Кого касается новый закон?
Режим родительского союза автоматически распространяется на пары, которые:
- Не состоят в официальном браке или гражданском союзе, но живут вместе и становятся родителями (по рождению или усыновлению) после 30 июня 2025 года;
- Для пар, у которых дети появились до этой даты, предусмотрена возможность добровольно присоединиться к режиму через нотариальное соглашение.
Какие права и гарантии получают родители?
- Совместное имущество: В случае расставания или смерти одного из партнёров имущество, приобретённое для нужд семьи (жильё, мебель, семейный автомобиль), будет делиться поровну, даже если оно оформлено только на одного из родителей.
- Защита семейного жилья: Суд может разрешить родителю, с которым остаются дети, временно проживать в семейном доме.
- Право на компенсацию: Партнёр, который зарабатывал меньше, но внёс значительный вклад в общее благосостояние семьи, сможет претендовать на компенсацию.
- Наследственные права: После смерти одного из родителей второй партнёр получает право на часть имущества, как это предусмотрено для супругов.
- Борьба с злоупотреблениями: Закон даёт судам больше инструментов для выявления и пресечения злоупотреблений при расставании.
Как присоединиться к режиму тем, у кого уже есть дети?
Пары, у которых ребёнок появился до 30 июня 2025 года, могут добровольно присоединиться к режиму родительского союза, заключив нотариальное соглашение.
Почему это важно?
До сих пор незарегистрированные пары в Квебеке практически не имели юридических гарантий при расставании или смерти одного из родителей. Новый режим устраняет этот правовой вакуум, обеспечивая защиту интересов детей и обоих родителей, а также снижая уровень социальной и юридической неопределённости.
Таким образом, Квебек делает важный шаг к социальной справедливости, признавая современные формы семьи и обеспечивая им равные права и защиту.
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