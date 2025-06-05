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Новости В Квебеке вводится режим родительского союза: что изменится для незарегистрированных пар с детьми
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В Квебеке вводится режим родительского союза: что изменится для незарегистрированных пар с детьми

Виктория Христова Июн 5, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 22 Просмотров

С 30 июня 2025 года в Квебеке вступает в силу новый правовой режим для родителей, состоящих в гражданских (фактических) отношениях, — так называемый режим родительского союза. Это крупнейшая реформа семейного законодательства в провинции за последние десятилетия, цель которой — уравнять права незарегистрированных и официально женатых родителей и обеспечить защиту детей в современных семьях.

 

Кого касается новый закон?

Режим родительского союза автоматически распространяется на пары, которые:

  • Не состоят в официальном браке или гражданском союзе, но живут вместе и становятся родителями (по рождению или усыновлению) после 30 июня 2025 года;
  • Для пар, у которых дети появились до этой даты, предусмотрена возможность добровольно присоединиться к режиму через нотариальное соглашение.

Какие права и гарантии получают родители?

  • Совместное имущество: В случае расставания или смерти одного из партнёров имущество, приобретённое для нужд семьи (жильё, мебель, семейный автомобиль), будет делиться поровну, даже если оно оформлено только на одного из родителей.
  • Защита семейного жилья: Суд может разрешить родителю, с которым остаются дети, временно проживать в семейном доме.
  • Право на компенсацию: Партнёр, который зарабатывал меньше, но внёс значительный вклад в общее благосостояние семьи, сможет претендовать на компенсацию.
  • Наследственные права: После смерти одного из родителей второй партнёр получает право на часть имущества, как это предусмотрено для супругов.
  • Борьба с злоупотреблениями: Закон даёт судам больше инструментов для выявления и пресечения злоупотреблений при расставании.

Как присоединиться к режиму тем, у кого уже есть дети?

Пары, у которых ребёнок появился до 30 июня 2025 года, могут добровольно присоединиться к режиму родительского союза, заключив нотариальное соглашение.

Почему это важно?

До сих пор незарегистрированные пары в Квебеке практически не имели юридических гарантий при расставании или смерти одного из родителей. Новый режим устраняет этот правовой вакуум, обеспечивая защиту интересов детей и обоих родителей, а также снижая уровень социальной и юридической неопределённости.

Таким образом, Квебек делает важный шаг к социальной справедливости, признавая современные формы семьи и обеспечивая им равные права и защиту.

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