Монреаль встречает Гран-при Канады: город погружается в атмосферу скорости и инноваций

В преддверии главного события автоспортивного календаря Канады город готовится к наплыву тысяч болельщиков и туристов. Гран-при Формулы-1 на трассе имени Жиля Вильнёва традиционно становится не только спортивным, но и культурным праздником для всей провинции.

Одним из центральных событий гоночного уикенда станет выставка Audi Haus—Performance Art, которая пройдёт с 13 по 15 июня на Grand Quai du Port de Montreal. Это совместный проект Audi и цифровой студии Iregular, где посетители смогут погрузиться в мир инженерных инноваций и искусства. Интерактивные инсталляции, световые скульптуры и презентация новейших моделей Audi — от суперкара R8 GT до электрического S6 e-tron — позволят гостям буквально прикоснуться к технологиям, пришедшим с гоночных трасс в серийные автомобили.

Выставка открыта для всех желающих, вход свободный. Организаторы обещают уникальный опыт: от знакомства с культовыми машинами до обсуждения философии Vorsprung durch Technik («Прогресс через технологии»), которая лежит в основе успехов Audi в автоспорте.

Помимо выставки, Монреаль на время Гран-при превращается в одну большую праздничную площадку. В центре города пройдут уличные фестивали, тематические вечеринки, концерты и презентации спорткаров. Особой популярностью традиционно пользуются мероприятия на улицах Peel и Crescent, где гостей ждут музыка, угощения и автограф-сессии с пилотами.

Главная гонка состоится 15 июня, но уже с пятницы на трассе и в городе будет кипеть жизнь: тренировки, квалификации, заезды поддержки и многочисленные развлечения для всей семьи.

Организаторы и городские власти призывают гостей пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать заторов, и обещают усиленные меры безопасности.

Гран-при Канады в Монреале — это не только спорт, но и праздник технологий, искусства и городской жизни, который объединяет жителей и гостей города в атмосфере скорости и инноваций.

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