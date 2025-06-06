Канадский рынок туристических авиаперевозок прощается с Sunwing Airlines: бренд ушёл в историю

На этой неделе завершилась целая эпоха для любителей доступных пляжных отпусков из Квебека: Sunwing Airlines, некогда ведущий перевозчик для путешествий на юг, официально прекратил существование. С 5 июня 2025 года все рейсы Sunwing выполняются авиакомпаниями и экипажами WestJet, которая полностью интегрировала бренд в свою структуру.

Sunwing, основанная в начале 2000-х, начинала с одного Boeing 737 на маршруте Торонто — Куба и быстро выросла в одного из главных игроков рынка туристических перевозок Канады, обслуживая более 50 направлений и предлагая популярные пакеты «перелёт + отель» через Sunwing Vacations. Для многих жителей Квебека Sunwing был привычным выбором для вылетов из Монреаля в Мексику, на Кубу или в Доминикану.

Последний самостоятельный рейс Sunwing отправился 28 мая. Теперь все будущие полёты будут проходить под брендом WestJet, который обещает пассажирам более единый стандарт обслуживания на борту, больше тарифных опций и современный флот из 150 самолётов.

Sunwing Vacations сохранит своё название и продолжит продавать пакетные туры, но перевозить туристов будет уже WestJet. Для жителей Квебека направления отдыха не изменятся, но привычный логотип Sunwing на борту останется в прошлом.

Глава WestJet Алексис фон Хенсброк поблагодарил сотрудников Sunwing за вклад в развитие доступных путешествий и назвал интеграцию «важной вехой» для всей группы компаний.

Для рынка Квебека это конец целой эпохи: Sunwing навсегда изменил представление о доступных южных направлениях, а теперь уступает место единому оператору WestJet.

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