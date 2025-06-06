Три уголка Квебека вошли в топ-10 самых популярных летних направлений Канады по версии Airbnb

Куда едут канадцы этим летом?
В 2024 году число внутренних поездок через Airbnb выросло более чем на 40% по сравнению с допандемийным уровнем, и тренд только усиливается
. В топ-10 самых популярных направлений для летнего отдыха вошли:
- Îles-de-la-Madeleine (Магдаленские острова), Квебек
- Живописный архипелаг в заливе Святого Лаврентия с бескрайними пляжами, красными скалами и аутентичной акадской атмосферой. Это идеальное место для тех, кто хочет полностью отключиться от городской суеты — до Монреаля почти 1200 км, но впечатления стоят дороги.
- La Haute-Gaspésie, Квебек
- Гористый и суровый участок вдоль реки Святого Лаврентия — рай для любителей хайкинга, кемпинга и автопутешествий. Здесь крутые склоны соседствуют с бушующими волнами, а маяки и тропы привлекают поклонников активного отдыха и фотосессий на фоне природы.
- Matawinie, Квебек
- Регион Ланодьер к северу от Монреаля — это леса, озёра, водопады и бесконечные возможности для отдыха на природе. Здесь можно остановиться в юрте, домике на дереве или классическом шале, а дорога туда и обратно займёт у монреальцев всего один бак бензина.
Почему выбирают Квебек?
Эксперты Airbnb отмечают, что в 2025 году путешественники всё чаще ищут не просто смену обстановки, а осмысленный отдых: уединение, связь с природой, новые впечатления и возможность отдохнуть от городской суеты. В тренде — поездки с семьёй или друзьями, совместное планирование маршрутов, а также выбор жилья с уникальной атмосферой и высокими оценками гостей.
Популярные международные направления
Интерес к зарубежным поездкам тоже растёт: среди самых популярных для канадцев этим летом — остров Тира (Греция), Мехико, Токио, Бари, Майорка, Марракеш, Фуншал, Кашкайш, Шамони и Рио-де-Жанейро.
Вывод:
Лето 2025 года в Канаде — это время неспешных путешествий, вдумчивого планирования и открытия новых уголков родной страны. Квебекские Магдаленские острова, Верхняя Гаспези и Матауини становятся настоящими хитами сезона, доказывая: чтобы почувствовать себя в отпуске, не обязательно уезжать далеко.
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