Банк Канады оставил ключевую ставку на уровне 2,75%: что это значит для экономики

В среду, 4 июня 2025 года, Банк Канады принял решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 2,75% годовых. Это решение не стало неожиданностью для финансовых рынков и аналитиков: большинство экспертов прогнозировали сохранение ставки после серии её снижений с июня 2024 года на 225 базисных пунктов.

Почему ставка осталась без изменений

Главная причина осторожности регулятора — высокая неопределённость, связанная с торговой политикой США. В последние месяцы Вашингтон пересмотрел ряд импортных пошлин, и дальнейшее ужесточение тарифов остаётся реальной угрозой для канадской экономики. Банк Канады в своём заявлении отметил, что новые пошлины и возможная эскалация торговых конфликтов могут привести к замедлению экономической активности и усилению инфляционного давления.

Экономическая ситуация: рост замедляется, но рецессии нет

Несмотря на замедление темпов роста, экономика Канады пока не демонстрирует признаков рецессии. В первом квартале 2025 года ВВП страны вырос на 2,2%, что превысило ожидания аналитиков. Однако последние статистические данные свидетельствуют о росте инфляционного давления: базовая инфляция приближается к верхней границе целевого диапазона в 1–3%.

Риски и перспективы

Банк Канады подчёркивает, что дальнейшая денежно-кредитная политика будет зависеть от развития ситуации с тарифами и динамики инфляции. В случае эскалации торговой войны с США и Китаем регулятор не исключает возможность рецессии и роста инфляции до 3%. Если же инфляция стабилизируется, а внешние риски снизятся, ставка может быть понижена до 2,25% к 2026 году и до 2% к 2027 году.

Мнения аналитиков

Большинство экспертов ожидают, что Банк Канады продолжит осторожное смягчение политики до конца 2025 года, если инфляция останется под контролем и торговые риски не реализуются в полном объёме. Однако часть аналитиков не исключает более агрессивных действий, если экономическая активность резко замедлится или инфляция выйдет за пределы целевого коридора.

«Если Банк Канады сохранит высокие процентные ставки, предприятия и потребители могут еще больше сократить свои расходы. Это может стать самоисполняющимся пророчеством, ослабляющим экономику», — отмечает Стивен Браун, Capital Economics.

Вывод

Решение Банка Канады сохранить ключевую ставку на уровне 2,75% отражает осторожный подход регулятора в условиях внешней неопределённости и усиливающегося инфляционного давления. Дальнейшие шаги будут зависеть от развития событий на глобальных рынках и внутренней динамики инфляции.

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