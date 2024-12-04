В канун Нового года Монреальский метрополитен будет работать дольше обычного

Чтобы жители Монреаля могли безопасно отпраздновать праздники, в канун Нового года метро будет работать позже обычного.

Время прибытия последнего поезда будет варьироваться от одной станции метро до другой, и пассажирам рекомендуется ознакомиться с веб-сайтом Société de transport de Montréal (STM).

Только Голубая линия будет курсировать по своему обычному расписанию, так как основные праздничные мероприятия, такие как новогоднее шоу в Старом порту, проходят возле станций на зеленой, оранжевой и желтой линиях.

СТМ заявило, что в предыдущие годы количество пассажиров было недостаточно высоким, чтобы гарантировать продленное время обслуживания на Голубой линии, но заверило, что ночные автобусы будут соответствовать спросу в этом районе.

“Расширенный сервис метро поможет сделать поездки в канун Нового года более безопасными и эффективными для клиентов, планирующих праздновать. Конечно, ночные автобусы также будут курсировать в обычном режиме”, – говорится в пресс-релизе STM.

STM также хочет “оживить волшебство праздничного сезона” в метро, заменив названия шести станций каламбурами на праздничную тематику и праздничными баннерами.

У жителей Монреаля есть шанс выиграть распечатку карты метро в натуральную величину, если они найдут станции, которые временно изменили свои названия, и воспользуются подсказками STM в социальных сетях.

Управление транспорта также призывает к сбору пожертвований для Rechaud-Bus, некоммерческой организации, работающей на добровольных началах и доставляющей горячее питание детям из малообеспеченных семей в Монреале. На каждом сезонном баннере Metro есть QR-код, который люди могут отсканировать, чтобы сделать пожертвование.

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