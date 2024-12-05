С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Начинается зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) — установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Он отмечается ежегодно 5 декабря.

Относительно недавно среди необычных праздников, имеющих национальную предысторию, но обретших популярность в разных странах, появился новый, именуемый Днём ниндзя (Day of the Ninja). Он отмечается ежегодно 5 декабря, а приурочен, по одной из версий, к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма «Последний самурай».

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила (в резолюции 40/212) правительствам ежегодно 5 декабря отмечать Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (англ. International Volunteer Day for Economic and Social Development) или, коротко и понятно, — Международный день добровольцев (International Volunteer Day).

Всемирный день почв (англ. World Soil Day) отмечается ежегодно 5 декабря, с целью напомнить мировому сообществу о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека.

В этот день отмечается память святого Прокопия Чтеца, принявшего мученическую смерть в начале 4 века.

5 декабря 1714 года царь Пётр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины (или орден Освобождения).

5 декабря 1936 года в СССР была принята вторая Конституция, вошедшая в историю под названием «Сталинская».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.