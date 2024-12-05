Монреальский лагерь бездомных демонтирован, чтобы передвинуть его “на 50 метров дальше”

Желтые бульдозеры, полицейские и рабочие в оранжевых жилетах демонтировали лагерь бездомных на восточной улице Нотр-Дам в монреальском районе Мерсье-Хочелага-Мезоннев в понедельник утром.

Группа протестующих стояла за полицейской лентой, скандируя “позор”, в то время как палатки, матрасы и другие личные вещи тех, кто жил в лагере, складывали в мусоровозы.

По всему району были развешаны плакаты с надписями “Это наш единственный дом” и “декриминализируем выживание”.

“Это так абсурдно, потому что они демонтируют все это только для того, чтобы попросить их пройти на 50 метров дальше. Это неприемлемо”, – сказал Гийом Гроло из местной правозащитной группы Refus, выступающей за защиту бездомных. “В приютах и палатках для экстренного обогрева больше нет места, куда, черт возьми, они хотят отправить этих людей? Эти люди просто хотят общения. Между этими людьми было чувство общности и взаимопомощи, так почему мы это разрушаем?”

Астерикс, который жил в лагере, был здесь и сказал, что его палатка была разобрана ранее.

18 ноября министерство транспорта Квебека отправило людям, жившим в лагере, уведомление о выселении, в котором говорилось, что палатки будут снесены на этой неделе.

Юридической компании CJI удалось договориться с министерством транспорта провинции о продлении срока до 2 декабря.

Министерство заявило, что будет мириться с наличием палаточных городков в четырех близлежащих населенных пунктах до конца зимы.

Эрик Гроло из Refus Local сказал, что, по его мнению, это только вопрос времени, когда эти палаточные городки тоже будут снесены бульдозерами, что вынудит людей переехать в другую часть города.

Представитель министерства транспорта сообщил, что оно разослало бездомным уведомление о выселении по просьбе города.

“Лишение бездомных, живущих в палаточных лагерях, возможности найти убежище, когда им больше некуда идти, продлевает и усугубляет кризис бездомности, вместо того чтобы устранить его первопричину: отсутствие доступного жилья”, – говорится в сообщении CJI в Facebook в воскресенье.

“Правительство Квебека должно лучше работать над поиском срочных решений, основанных на правах человека, которые уважают достоинство и автономию членов уличного сообщества”.

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