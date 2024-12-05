Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Пять крупнейших банков Японии планируют оказать поддержку противостоять канадской компании
Япония

Пять крупнейших банков Японии планируют оказать поддержку противостоять канадской компании

Степан Артемьевский Дек 5, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Пять крупнейших банков Японии планируют оказать поддержку противостоять канадской компании отключены 1 Просмотров

Пять ведущих банков Японии изучают возможность финансирования возможного выкупа акционерной компании Seven & i Holdings её основателями.

Это происходит на фоне попыток розничного гиганта противостоять поглощению со стороны канадской компании Alimentation Couche-Tard Inc., как сообщает деловое агентство Kyodo News 27 ноября.

Этот шаг направлен на поддержку семьи основателей, которая пытается собрать средства для одной из крупнейших сделок в Японии по выкупу, стоимостью около 9 триллионов иен (примерно 6,35 трлн рублей).

Sumitomo Mitsui Banking, основной кредитор Seven & i, а также MUFG Bank и Mizuho Bank уже рассматривают возможность предоставления кредитов. Sumitomo Mitsui Trust Bank и Resona Bank также начали изучать варианты финансирования.

Генеральный директор Couche-Tard, Алекс Миллер, на встрече по доходам отметил, что компания «намерена действовать настойчиво и продолжить дружелюбный подход» к сделке, которую они оценивают в 7 триллионов иен.

Семья основателей планирует создать специальную компанию для выкупа и сделать Seven & i частной. В поисках финансирования семья обращалась не только к финансовым учреждениям, но и к другим компаниям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*