Пять крупнейших банков Японии планируют оказать поддержку противостоять канадской компании

Пять ведущих банков Японии изучают возможность финансирования возможного выкупа акционерной компании Seven & i Holdings её основателями.

Это происходит на фоне попыток розничного гиганта противостоять поглощению со стороны канадской компании Alimentation Couche-Tard Inc., как сообщает деловое агентство Kyodo News 27 ноября.

Этот шаг направлен на поддержку семьи основателей, которая пытается собрать средства для одной из крупнейших сделок в Японии по выкупу, стоимостью около 9 триллионов иен (примерно 6,35 трлн рублей).

Sumitomo Mitsui Banking, основной кредитор Seven & i, а также MUFG Bank и Mizuho Bank уже рассматривают возможность предоставления кредитов. Sumitomo Mitsui Trust Bank и Resona Bank также начали изучать варианты финансирования.

Генеральный директор Couche-Tard, Алекс Миллер, на встрече по доходам отметил, что компания «намерена действовать настойчиво и продолжить дружелюбный подход» к сделке, которую они оценивают в 7 триллионов иен.

Семья основателей планирует создать специальную компанию для выкупа и сделать Seven & i частной. В поисках финансирования семья обращалась не только к финансовым учреждениям, но и к другим компаниям.

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