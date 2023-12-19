Гуляем по Монреалю: Площадь Жака Картье

Одной из самых популярных достопримечательностей Монреаля является площадь Жака Картье. Это место, расположенное в самом сердце Старого города и всего в нескольких минутах ходьбы от Старого Порта, имеет особое значение для жителей и гостей нашего гостеприимного города.

Еще в 1723 году здесь находился роскошный особняк, построенный специально для губернатора Филиппа де Риго Маркиза де Водрёй, который, естественно, был первым владельцем этой усадьбы и дал ей название соответствующее – Шато Водрёй. Впоследствии это место стало резиденцией для всех французских губернаторов. Однако после британского завоевания, резиденция Шато Водрёй была уничтожена в 1803 году в результате пожара.

Вместо усадьбы на так печально освободившемся месте решили создать городскую площадь, на которой был бы размещен главный рынок города – Нью Маркет Плейс. Торговые ряды, окружающие площадь, стали местом сосредоточения магазинов, мастерских и небольших гостиниц. В 1809 году на площади был установлен мемориал в память о Горацио Нельсоне, выдающемся британском флотоводце, который погиб во время Трафальгарской битвы.

Спустя несколько десятков лет, в 1847 году площадь была переименована в честь Жака Картье, знаменитого французского мореплавателя, важного фигуранта в истории колонизации Северной Америки. И мы помним, что примерно в эти же годы открылся рынок Бонсекур, ставший главным торговым центром города. Поэтому торговые ряды были перемещены с площади Жака Картье именно туда, хотя время от времени на площади все еще проводились ярмарки.

На этой территории возвышается памятник воину Жану Воклену, который сражался за французские колонии. Неподалеку от площади Картье находится Марсово поле, где сохранились руины монреальской крепости, а также здание мэрии, которое сегодня выполняет муниципальную функцию.

Площадь Жака Картье, являющаяся частью старого Монреаля, была объявлена историческим наследием провинции Квебек в 1964 году.

Сегодня площадь Жака Картье – популярное место для туристов с множеством отелей, уютных ресторанов, традиционных сувенирных лавок и, конечно, уличных художников, которые готовы нарисовать ваш портрет за небольшую плату. Летом площадь полностью становится пешеходной зоной, что делает ее еще привлекательнее для посетителей.