Индонезия и Канада настроены на подписание соглашения об экономическом сотрудничестве

Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Канадой (ICA-CEPA) может способствовать росту канадских инвестиций в Индонезии, как заявил 3 декабря председатель Индонезийской торгово-промышленной палаты (Kadin) Аниндья Бакри в интервью агентству ANTARA.

Он указал, что это соглашение откроет индонезийским товарам доступ к рынку Канады.

«Это знаковое партнерство между двумя государствами. Его реализация может состояться в течение ближайших 2-3 лет, что является довольно быстрым сроком», — подчеркнул он на форуме CEPA. В своем заявлении он выделил несколько возможных направлений для сотрудничества, включая вопросы энергетической и продовольственной безопасности, добычу критически важных минералов и оборонные взаимодействия.

Кроме того, Бакри отметил необходимость крупных вложений и новых технологий в секторе энергетического перехода.

«Это (соглашение) — старт нового этапа. ICA-CEPA отвечает интересам обеих стран», — добавил он.

Также председатель Kadin упомянул о партнёрствах Индонезии с другими странами, такими как ОАЭ и Австралия, подчеркивая, что ICA-CEPA укрепит приток иностранных инвестиций.

Недавно на мероприятии «Пленарное заседание торговой миссии Канады и форум CEPA» министры обеих стран подписали совместное заявление о завершении переговоров по ICA-CEPA. Ожидается, что соглашение будет подписано в середине 2025 года, а его реализация начнется в 2026 году.

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