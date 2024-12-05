Канада подала иск против Google из-за интернет-рекламы

Канадское Бюро по конкуренции инициировало судебное разбирательство против компании Alphabet, которая владеет Google. На основании собранных данных, бюро пришло к выводу, что корпорация допускает злоупотребления в области интернет-рекламы.

Согласно информации ТАСС, канадское Бюро по конкуренции подало иск в ответ на действия американского гиганта, которые препятствуют конкурентной среде на рынке технологических рекламных услуг.

“После всестороннего расследования бюро обратилось в Трибунал по конкуренции с намерением исправить ситуацию в интересах граждан Канады,” – уточнили представители бюро.

Исследование подтвердило, что Google занимает лидирующие позиции в качестве поставщика рекламных решений в интернете Канады, при этом компания “злоупотребляет своим рыночным влиянием”, что создает преграды для других участников. В связи с этим канадские регуляторы потребовали от Google распродажу своих рекламных инструментов — сервера DFP и рекламной платформы AdX.

Ранее Министерство юстиции США также подало иск с требованием от Alphabet отказаться от браузера Chrome, стоимость которого составляет примерно $20 млрд, что направлено на устранение монопольного положения Google на рынке поисковых систем. Ожидается, что решение по этому делу будет принято до августа 2025 года.

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