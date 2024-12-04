В Канаде молодой человек потерялся в парке и выживал там на холоде пять недель

В Канаде 20-летний молодой человек провел пять недель в парке, потерявшись и выживая в условиях холода. В парке Редферн-Кейли его смогли спасти работники.

Сэм Бенастик отправился в лес 7 октября, рассчитывая находиться там десять дней. Но вскоре he сбился с пути и разбил лагерь у реки, где и оставался более месяца. В парке практически невозможно найти источники питьевой воды и укрытие, к тому же его населяют медведи.

Однажды температура опустилась до минус 20 градусов по Цельсию, и начался сильный снегопад. У Бенастика не было теплой одежды. В его поисках приняли участие около 120 волонтеров, а также служебные собаки и вертолеты.

В конечном итоге его случайно нашли геодезисты. У молодого человека в руках были две палки, а на ногах — куски спального мешка. Когда работники подошли к нему, он едва держался на ногах. Его transportировали в лечебное учреждение, где врачи сообщили, что он полностью восстановится. Мать Бенастика отметила, что он в шутку сказал ей о том, что не поймал рыбу, а бабушка пообещала подарить ему навигатор.

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