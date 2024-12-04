Арестован уличный вор: мужчина из Монреаля наловчился воровать посылки

Житель Нотр-Дам-де-Грас говорит, что его соседи помогли ему получить подарки к праздникам после того, как он стал жертвой так называемых “пиратов на крыльце”.

Это не такое уж редкое явление, но в данном случае полиция смогла вернуть вещи на следующий день.

“Один гражданин, который увидел пакеты, спускавшиеся с моего крыльца, позвонил в 911, поскольку он следил за крыльцом на расстоянии, и описал ворующих полиции, и сообщил, что воришки они направились к метро”, – сказал Адам Рейдер.

Тем временем Рейдера не было дома, но он смог увидеть, что происходит в режиме реального времени, благодаря сообщению в социальных сетях.

Вскоре после этого Райдеру позвонили из полиции.

“[Они сказали], что некоторые из ваших посылок были украдены. Я просто хотел сообщить вам хорошие новости: мы нашли людей, арестовали их и забрали ваши вещи. И я подумал: “Что?” Я не мог в это поверить. Такого никогда не бывает”, – сказал Рейдер.

Клод, соучредитель Knowledge Flow Cybersafety Foundation, согласен с этим.

“Это фантастика – слышать, что кому-то вернули продукты, что они не были повреждены, что на их возврат не ушло слишком много времени, и, конечно, что люди были привлечены к ответственности, потому что нам нужно больше слышать подобных историй”, – сказал он.

“К сожалению, это редкая ситуация, и большинство людей никогда не видят своих вещей”.

Клод говорит, что есть способы обезопасить себя, особенно в сезон отпусков.

“Я рекомендую людям иметь при себе фотоаппараты. Они являются отличным средством устрашения. Помимо того, что они являются средством устрашения, вы также можете снимать пиратов на крыльце”, – сказала она.

Но он добавляет, что пираты на крыльце часто маскируются, поэтому вы можете рассмотреть другие способы отпугивания воров.

“Если вы находитесь в районе с интенсивным движением транспорта, где воруют вещи, то вам следует пользоваться запирающимся ящиком. И во многих случаях я рекомендую использовать ящик для сбора вещей”, – сказала она.

Рейдер говорит, что один бдительный сосед помог ему во время отпуска.

“Мне повезло, что это случилось со мной, моими детьми и семьей, для которых предназначены эти подарки”, – добавил он.

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