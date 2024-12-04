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Новости В Мире В ООН сообщили о критической ситуации с голодом в секторе Газа
Фото: travelwoorld.ru

В ООН сообщили о критической ситуации с голодом в секторе Газа

Степан Артемьевский Дек 4, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи В ООН сообщили о критической ситуации с голодом в секторе Газа отключены 1 Просмотров

По данным пресс-службы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), более 130 тысяч жителей Газы сталкиваются с серьезным голодом.

 

Прогнозы на ближайшие месяцы указывают на возможное утроение числа людей, страдающих от нехватки продовольствия. Организация отмечает, что большинство людей практически не имеют доступа к пище и не могут удовлетворить основные жизненные потребности.

«Согласно последней интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), опубликованной в октябре, с ноября 2024 года по апрель 2025 года ожидается высокий риск голода для всего сектора Газа.

В настоящее время около 133 тысяч человек, что составляет 6% от общего числа населения, уже сталкиваются с катастрофической нехваткой продовольствия», — говорится в сообщении.

Напомним, что 30 ноября палестинская организация ХАМАС заявила о использовании Израилем запрещенных международными нормами видов вооружений при обстрелах Газы, о чем свидетельствуют медики, оказывающие помощь пострадавшим на севере региона.

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