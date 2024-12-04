86% экономистов убеждены в негативном воздействии Трампа на экономику Европы

По мнению германских экономистов, экономическая стратегия Дональда Трампа, будущего президента США, скорее всего, повлечет за собой преимущественно негативные последствия для Германии и всей Европы.

Об этом сообщает немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung, ссылаясь на исследование, проведенное мюнхенским институтом Ifo в сотрудничестве с FAZ.

Согласно результатам опроса, 88% респондентов заявили, что выбор Трампа на пост президента окажет «очень негативное» или «достаточно негативное» влияние на экономический рост в Германии, а 86% считают, что негативные последствия коснутся и Европы в целом.

Тем не менее, некоторые респонденты выразили уверенность в положительном влиянии как для США, так и для Европы, отмечая, что агрессивная политика “Америка прежде всего” может сделать США еще более сильными, что будет выгодно и для Европы, как сказал Давид Штадельманн из Университета Байройта.

Также опрос показал, что мнения немецких экономистов разделились относительно влияния политики Трампа на экономику США: 43% ждут положительного эффекта, в то время как 42% предсказывают негативные последствия. 47% экспертов предполагают, что ЕС ответит введением контртарифов на действия Трампа, а 54% ожидают ответных мер от Китая. Большинство экономистов полагает также, что международное сотрудничество в сферах торговой политики и безопасности станет более сложным. Исследование проводилось с 12 по 19 ноября, до объявления Трампом новых тарифов.

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