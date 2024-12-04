Чтиво сегодняшнего дня: 17 ноября 1796 года скончалась Екатерина Великая

Похоронили ее в Петропавловской крепости, в соборе Святых Петра и Павла. Рядом, по распоряжению сына Павла, положили гроб с телом нелюбимого ей мужа, Петра III.

Смерть Екатерины II ознаменовала конец эпохи просвещенного абсолютизма в России. Слухов о том, как умерла Екатерина II было множество и мистические легенды о призраках, и комические предположения.

Некоторые считают, что причина смерти Екатерины II – убийство. Но это больше похоже на выдумку. Версию об убийстве историки серьезно никогда не рассматривали. Ее окружали преданные люди, под бдением которых невозможно было совершить нападение.

По самой распространенному сценарию, признанному большинством историков, причиной смерти Екатерины II стал апоплексический удар, иначе инсульт. Императрице на тот момент исполнилось уже 67 лет, ее здоровье постепенно ухудшалось. Из-за болей в ногах она не могла подниматься по высоким лестницам, и приглашавшим ее вельможам приходилось устраивать специальные помосты, чтобы императрица могла взойти. По некоторым данным, она предчувствовала свою скорую кончину.

Генерал-губернатор Петербурга в своих мемуарах писал, что возвращаясь с одного из званых вечеров и увидев падающую звезду, императрица сказала: «Вот вестница скорой смерти моей». Однако до самого последнего своего дня Екатерина продолжила свою обычную жизнь, и ничто не предвещало беды.

16 ноября утором она выпила свой последний кофе и направилась в уборную, но задержалась там дольше обычного. Заподозрив неладное, ее камердинер Захар Зотов осмелился войти в комнату и увидел лежавшее на полу тело. Сразу были вызваны свидетели: ее внук Александр Павлович, граф Орлов, Безбородко, президент Вотчинной коллегии Салтыков и другие. Поднять грузное тело государыни на постель оказалось невозможным, тем более, что при падении она подвернула ногу. Поэтому последние часы жизни императрица Екатерина Великая провела на специально постеленном на полу тюфяке. Был вызван духовник и врач, констатировавший начало предсмертной агонии. Из Гатчины приехал Павел Петрович с супругой. Взяв ее за руки, они молили Екатерину о благословении на престол, но она уже не могла внятно говорить. 17 ноября в 10 часов произошла смерть Екатерины Великой.

Похоронили ее в Петропавловской крепости, в соборе Святых Петра и Павла. Рядом, по распоряжению сына Павла, положили гроб с телом нелюбимого ей мужа, Петра III. Императрица завещала «носить траур полгода, не более, а что менее того, то лучше».

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Но вот вопрос, почему Екатерина заранее оставила распоряжения по поводу своих похорон, но не оставила завещания? Она не могла не подумать о престолонаследии. Говорят, что она готовила указ, по которому венчаться на царствование должен был Александр, в обход своего отца Павла. Известно, что с сыном у Екатерины Великой были очень напряженные отношения и она старалась всячески отдалить его от двора. Однако сам Александр был против такого хода событий. Существует версия о том, что завещание все же было составлено и передано одному из приближенных – Безбородко. Тот, якобы, сразу по смерти правительницы передал его Павлу, за что позже был вознагражден почетным чином, в то время как остальных екатерининских вельмож ее сын отлучит от двора.

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Так закончилась история одной из самых влиятельных женщин Российской Империи.