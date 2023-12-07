Гуляем по Монреалю: Парк Мон-Рояль

Парк Мон-Рояль – это городской парк, расположенный в центре Монреаля на склонах одноименной горы.

Он является одним из самых популярных мест отдыха не только для жителей города, но и для его гостей.

Проектирование этого парка осуществлял известный американский архитектор и ландшафтный дизайнер Фредерик Лоу Олмстед, известный своей работой над Центральным парком в Нью-Йорке. Однако, идеи Олмстеда подверглись значительным изменениям, и не все из них были воплощены в реальность. Парк Мон-Рояль был открыт в 1876 году, хотя его строительство к тому времени еще не было завершено.

В 1906 году была построена впечатляющая смотровая площадка в парке Мон-Рояль, которая сегодня известна как “Kondiaronk Belvedere”. Она представляет собой полукруглую площадь, с которой открываются великолепные панорамные виды на деловой центр Монреаля, реку Святого Лаврентия и холмы Монтерижи.

В хорошую погоду с “Kondiaronk Belvedere” также можно увидеть горы Адирондак и Зеленые Горы Вермонта. Еще одна смотровая площадка предлагает прекрасный вид на плато Мон-Рояль и Олимпийский стадион, и часто используется для проведения различных ярмарок.

Однако парк Мон-Рояль – это не только смотровые площадки, в нем также есть искусственное озеро Бивер, которое используется как каток зимой, сад скульптур, а также отличные лыжные трассы и многое другое.

На территории парка Мон-Рояль находится знаменитый католический крест, установленный в 1924 году Обществом Святого Иоанна Крестителя. Его высота составляет 31,4 метра, и это внушительная конструкция из стали, оснащенная светодиодной иллюминацией.

В темное время суток этот крест хорошо виден практически из любой точки Монреаля. Рядом с крестом находится табличка, указывающая на местоположение замурованной в 1992 году “капсулы времени”, в которой хранятся послания и рисунки детей с изображениями их представления о Монреале в 2142 году, когда капсула должна будет вскрыта.