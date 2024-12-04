Bombardier и Honeywell урегулировали судебный процесс из-за цен на двигатели

Компания Bombardier Inc. сообщает, что достигла соглашения с Honeywell International Inc. об урегулировании судебного иска, связанного со стоимостью реактивных двигателей, которые она производит для базирующегося в Монреале авиастроительного концерна.

Bombardier впервые подала в суд на Honeywell в 2016 году, утверждая, что это противоречит контрактному обязательству снизить стоимость двигателей и предоставить Bombardier лучшую цену, которое компания оспаривала.

Около года назад судья Верховного суда Квебека постановил, что Honeywell должна добросовестно договориться с Bombardier о стоимости двигателей с целью снижения цен.

В то время Honeywell подала ходатайство об обжаловании этого решения.

Теперь, по словам Bombardier, иск и ожидающий рассмотрения запрос на апелляцию удовлетворены.

Условия мирового соглашения не были обнародованы.

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