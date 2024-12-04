Bombardier и Honeywell урегулировали судебный процесс из-за цен на двигатели

Bombardier впервые подала в суд на Honeywell в 2016 году, утверждая, что это противоречит контрактному обязательству снизить стоимость двигателей и предоставить Bombardier лучшую цену, которое компания оспаривала.
Около года назад судья Верховного суда Квебека постановил, что Honeywell должна добросовестно договориться с Bombardier о стоимости двигателей с целью снижения цен.
В то время Honeywell подала ходатайство об обжаловании этого решения.
Теперь, по словам Bombardier, иск и ожидающий рассмотрения запрос на апелляцию удовлетворены.
Условия мирового соглашения не были обнародованы.
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