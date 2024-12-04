С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Начинается зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

4 декабря отмечается интересный и особенный праздник, посвящённый наступающему Новому году, — День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждёт чудесный праздник — Новый год.

Великий христианский праздник Введение (входа) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной Церкви и отмечается 4 декабря по новому стилю.

4 декабря 1791 года в Лондоне вышел первый номер еженедельной воскресной газеты The Observer («Наблюдатель»). Эта британская газета является первой и старейшей в мире воскресной газетой.

4 декабря 1946 года на Московском заводе малолитражных автомобилей (с 1968 года — Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, АЗЛК) был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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