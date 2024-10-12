В Канаде у женщины обнаружили цингу на фоне питания консервами

В Канаде у одной женщины была выявлена цинга, вызванная недостаточным разнообразием в рационе из-за потребления преимущественно консервов.

Она пришла на прием к врачам с жалобами на общую слабость, боли в ногах, хромоту, высыпания на коже и изменения в окраске зубов и кожи.

В анамнезе у неё имелись несколько хронических заболеваний, включая гипертонию, нарушения липидного обмена, проблемы с функцией щитовидной железы, а также депрессию и тревожное расстройство.

Дополнительно, женщина курила и сообщила врачам, что её питание состояло в основном из консервированных продуктов, хлеба и сыра.

Она не принимала медикаментов для лечения своих болезней и вела сидячий образ жизни.

Врачи заподозрили витаминный дефицит из-за недостатка свежих овощей, фруктов, круп и мяса в её рационе.

После проведенного обследования у пациентки была диагностирована цинга — заболевание, которое, казалось бы, ушло в историю.

С начала терапии с витамином С её состояние значительно улучшилось.

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