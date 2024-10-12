St-Hubert замораживает цены и объявляет о начале “войны ценовых меню”

Известная квебекская сеть куриных гриль-ресторанов St-Hubert присоединяется к ряду ресторанов быстрого питания, создающих популярные блюда, чтобы попытаться противостоять росту стоимости жизни и вернуть клиентов.

Сеть St-Hubert объявила, что замораживает цены на все основные блюда в своем меню и снижает цены на закуски, напитки и десерты, но при этом не сокращает ассортимент блюд.

Снижение цен является частью тенденции в ресторанах быстрого обслуживания (QSR). Некоторые из них снизили цены или добавили дополнительные пункты меню, чтобы вернуть клиентов.

Тим Хортонс, McDonald’s, Starbucks, Burger King и Wendy’s разработали выгодные предложения в меню, включая кофе за 1 доллар, блюда за 5 долларов и другие варианты бюджетных перекусов.

Выгодные предложения появляются по мере того, как клиенты начинают тратить меньше, а рестораны сталкиваются с более высокой арендной платой, расходами на питание и рабочую силу.

Вице-президент Restaurants Canada Крис Барнье сообщил CTV News, что расходы сетей быстрого питания увеличиваются на 30%.

“Мы видим, что люди все реже приходят в рестораны, и расходы одного посетителя в ресторанах снижаются”, – сказал он. “Мы работаем в 47 процентах ресторанов по всей Канаде, которые заявляют, что мы не зарабатываем деньги, а на самом деле мы их теряем”.

В ресторанах St-Hubert новые блюда на обед будут стоить от 12 долларов, а к основным блюдам можно будет заказать две закуски, десерты или напитки за 4 доллара на обед и 8 долларов вечером.

“Инфляция может навредить жителям Квебека, и многие семьи сейчас вынуждены принимать сложные решения, когда речь заходит о расходах на отдых и развлечения”, – сказал президент St-Hubert Ричард Скофилд. “Важно, чтобы все наши клиенты чувствовали, что они получают реальную отдачу за свои деньги”.

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