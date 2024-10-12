С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенняя суббота. Утром 9°C, Днём 13°C, Вечером 10°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День астрономии (Astronomy Day) отмечается два раза в год — весной и осенью — всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин. Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны. Осенний День астрономии отмечается в период с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника до воскресенья, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии (Astronomy Week).

12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day), который проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1996 года.

В Покровскую родительскую субботу, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в православном мире принято поминать усопших.

По церковному календарю наступает день преподобного Феофана Милостивого. В русском народе Феофана прозвали Милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в день его памяти на землю возвращалось тепло. «Преподобный нас своим кафтаном укрывает», — говорили люди. Ночью выходили смотреть на звезды: если в небе их было много и светили они ярко, ждали сухой осени. Про звездное небо говорили: «У нас под окошком полно репы лукошко».

12 октября 1810 года, 214 лет назад, в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня — праздник Октоберфест).

12 октября 1931 года, 93 года назад, в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя.

12 октября 1957 года, 67 лет назад , ра экраны советских кинотеатров вышел фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».

12 октября 1971 года на Бродвее в Нью-Йорке состоялась премьера расширенного сценического варианта рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос – Суперзвезда» (англ. Jesus Christ Superstar).

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся осенью, друзья! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже проснувшейся царицы природы!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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