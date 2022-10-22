Чтиво выходного дня. Фаддей Булгарин: доносчик и неудачный соперник Пушкина

Фаддей Венедиктович Булгарин – одна из самых неоднозначных фигур в истории русской литературы. Критик, писатель, основоположник жанров авантюрного и фантастического романов в русской литературе, действительный статский советник и… осведомитель III-го Отделения.

Фаддей Венедиктович Булгарин – одна из самых неоднозначных фигур в истории русской литературы. Критик, писатель, основоположник жанров авантюрного и фантастического романов в русской литературе, действительный статский советник и… осведомитель III-го Отделения. Едкое и звучное прозвище «Авдей Флюгарин» дал ему Александр Сергеевич Пушкин, неоднократно подвергавшийся нападкам со стороны газеты «Северная пчела», которую Булгарин издавал. От его уколов страдал не один Пушкин: булгаринские наветы сломали много творческих судеб… В 1806 году Булгарин служил корнетом Уланского полка великого князя Константина, воевал против французов, был ранен, получил высокую награду.

Но однажды Булгарин пишет на Великого князя эпиграмму, и тот об этом узнает. Его ссылают в заштатный полк, и вскоре он покидает военную службу. Когда Булгарин услышал о призывах Наполеона вернуть Польше независимость (в то время между Россией и Францией действовал мирный договор, и формально Бонапарт считался союзником Александра I.), то присоединился к войскам Наполеона. Даже после начала Отечественной войны Булгарин продолжал служить во французской армии, участвовал в походе на Россию и , по слухам, спас Наполеона в сражении на Березине.

В 1812 году вместе с остатками наполеоновской армии Булгарин бежит в Европу. После поражения Наполеона Фаддей Булгарин смог вернуться в Россию :он сдался в плен прусским войскам и был выдан русским. Возвращение Булгарина совпадает с указом о амнистии поляков, поступивших на французскую службу, однако наполеоновскую армию ему припоминали до конца жизни. «Если бы лавочка Наполеона не обрушилась, я теперь возделывал бы виноград где-нибудь на Луаре. Судьба решила иначе, и я покорился ей!» Согласно российским законам, Булгарин, как поляк, воевавший в составе наполеоновской армии против русских, должен был быть направлен на службу в казачьи войска, но этого не произошло, а исключение из этого правила в случае Булгарина могло объясняться только высочайшим повелением, то есть, вероятно, он уже тогда работал на “охранку” или полностью сотрудничал с властями.

В 1819 году Булгарин окончательно оседает в Санкт-Петербурге, заводит связи в литературных кругах и разворачивает свою литературную и издательскую деятельность. Он знакомится с Н. М. Карамзиным , К. Ф. Рылеевым, братьями Бестужевыми, В. К. Кюхельбекером, А.С. Грибоедовым, что не помешает ему впоследствии писать на некоторых из них доносы или критиковать в своих статьях. 4 декабря 1825 года Булгарин был замечен в толпе на Сенатской площади кричащим – «Конституции!» Булгарин спасает Грибоедова и других, спрятав архив Рылеева, содержавший компрометирующие материалы на участников восстания, по мере возможности помогает декабристам, что делает его “своим” в среде свободомыслящих русских литераторов.

С другой стороны, когда после поражения восстания было создано III отделение Собственно Его Императорского Величества канцелярии (занимающееся надзором за политически неблагонадёжными лицами), Булгарин, став ярым реакционером, всеми своими поступками показывал лояльность к императору и активно сотрудничал с этим отделением, вступив в ряды его агентов. Скорее всего, поступить иначе этот человек просто не смог. Он был на крючке у власти — отец-преступник, служба во вражеских войсках, дружба с декабристами. Предав товарищей, Булгарин выбрал относительно спокойную и сытую жизнь под крылом императора.

Теперь главным занятием Булгарина стало сотрудничество с государством. Он направлял в Третье отделение доклады и записки, в которых высказывал свое мнение о деятелях культуры, докладывал обо всём, что происходит в этой среде. На страницах «Северной пчелы» Булгарин клеймил Пушкина, развернув вокруг него настоящую травлю, и даже оскорбительно указывал поэту на его низкое происхождение. Как сотрудник Третьего отделения, имея доступ к пушкинскому “Борису Годунову”, он крадет его идею и издает собственный роман «Дмитрий Самозванец». В среде русских литераторов он стал персоной нон грата, всеми презираемый и отвергнутый. Дабы откреститься декабристов и знакомства с ними, на запрос полиции Булгарин описал приметы бежавшего В.К.Кюхельбекера „так умно и метко“, что по ним узнали и арестовали беглеца.

Однажды Булгарина подвергли жестокому розыгрышу. Явившийся к нему домой журналист Орест Сомов сказал, что сбежал из Петропавловской крепости и просил, как друга, укрыть его. Булгарин запер его на ключ у себя в доме и помчался в полицию сообщить о беглеце. Потом оказалось, что Сомов просто подшутил над Булгариным. Булгарин был объектом злых эпиграмм. М.Ю. Лермонтов : “Россию продает Фаддей, Не в первый раз, как вам известно. Пожалуй, он продаст жену, детей, И мир земной, и рай небесный, Он совесть бы продал за сходную цену, Да, жаль, заложена в казну.” Н.А. Некрасов: “Не страшитесь с ним союза, Не разладитесь никак: Он с французом – за француза, С поляком – он сам поляк, Он с татарином – татарин. Он с евреем – сам еврей, Он с лакеем – важный барин, С важным барином – лакей. Кто же он? Фаддей Булгарин, Знаменитый наш Фаддей.”

И всё же Булгарин был личностью неоднозначной. Нельзя отрицать, что он оставил след в русской культуре и литературе. Он первым написал фантастический очерк о путешествии во времени “Правдоподобные небылицы…”, первый русский бестселлер “Иван Выжигин”- принадлежит его перу. Роман о приключениях сироты, который побывал в киргизском плену и на войне, сметали с полок и читали взахлеб. Булгарин опирался на европейскую литературу и пользовался своим жизненным опытом, одновременно и откликаясь на потребности публики, и сам задавая моду. Тиражи Александра Пушкина едва переваливали за тысячу экземпляров, самые успешные доходили до двух тысяч. В то же время плутовской роман Фаддея Булгарина «Иван Выжигин» только за пять дней 1829 года разошелся тиражом в 2000 экземпляров, за два года — уже в 7000.

Булгарин первым придумал, как продать скучную книгу (напечатал в газете огромное рекламное объявление, расписывающее достоинства унылого издания «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературных отношениях…»). Он первым в России стал издавать частную газету и театральный альманах. Благодаря умению Булгарина противостоять цензуре, стал возможен прижизненный выпуск пьесы Грибоедова “Горе от ума” в альманахе “Русская Талия”. Когда Грибоедов был под арестом, Булгарин с большим риском для себя пересылал ему книги и деньги через подкупленного офицера стражи.