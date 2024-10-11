Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Нобелевская премия по физике 2024 года была вручена ученым из США и Канады
Nobel
Альфред Нобель. Портрет.

Нобелевская премия по физике 2024 года была вручена ученым из США и Канады

Виктория Христова Окт 11, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Нобелевская премия по физике 2024 года была вручена ученым из США и Канады отключены 2 Просмотров

Награда была присуждена за достижения в области машинного обучения.

 

«Два лауреата этого года применили физические методы для создания технологий, которые лежат в основе современного машинного обучения», — указали представители комитета.

Лауреатами стали Джон Хопфилд из Принстонского университета и Джеффри Хинтон из Университета Торонто.

Хопфилд разработал концепцию «ассоциативной памяти», которая позволяет сохранять и восстанавливать изображения и разнообразные паттерны данных.

Хинтон создал метод автоматического выявления свойств в данных, благодаря чему можно идентифицировать определенные элементы на изображениях.

Для своей модели Хинтон применил «машину Больцмана» и сеть Хопфилда в качестве основополагающих структур, а также использовал статистическую физику для анализа систем, состоящих из идентичных элементов.

Размер награды в этом году составил около 102 миллионов рублей. В предыдущем году премию получили ученые, изучавшие поведение электронов в атомах и молекулах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*