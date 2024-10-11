Нобелевская премия по физике 2024 года была вручена ученым из США и Канады

«Два лауреата этого года применили физические методы для создания технологий, которые лежат в основе современного машинного обучения», — указали представители комитета.
Лауреатами стали Джон Хопфилд из Принстонского университета и Джеффри Хинтон из Университета Торонто.
Хопфилд разработал концепцию «ассоциативной памяти», которая позволяет сохранять и восстанавливать изображения и разнообразные паттерны данных.
Хинтон создал метод автоматического выявления свойств в данных, благодаря чему можно идентифицировать определенные элементы на изображениях.
Для своей модели Хинтон применил «машину Больцмана» и сеть Хопфилда в качестве основополагающих структур, а также использовал статистическую физику для анализа систем, состоящих из идентичных элементов.
Размер награды в этом году составил около 102 миллионов рублей. В предыдущем году премию получили ученые, изучавшие поведение электронов в атомах и молекулах.
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