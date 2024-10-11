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Мужчина погиб в результате столкновения автобуса на Плато

Степан Артемьевский Окт 11, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина погиб в результате столкновения автобуса на Плато отключены 2 Просмотров

18летний парень погиб в результате столкновения с автобусом STM днем в районе ПлатоМонРуаяль.

 

По данным полиции Монреаля (SPVM), около 16:30 в службу 911 поступил звонок о столкновении на пересечении улиц СенДени и Риго.

Когда полиция прибыла на место происшествия, они немедленно начали делать искусственное дыхание, но, к сожалению, мужчина был объявлен мертвым на месте происшествия, сказал представитель SPVM.

В настоящее время следователи работают над установлением обстоятельств, которые привели к инциденту.

Опрашиваются свидетели.

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