Мужчина погиб в результате столкновения автобуса на Плато

18 – летний парень погиб в результате столкновения с автобусом STM днем в районе Плато – Мон – Руаяль .

По данным полиции Монреаля (SPVM), около 16:30 в службу 911 поступил звонок о столкновении на пересечении улиц Сен–Дени и Риго.

“Когда полиция прибыла на место происшествия, они немедленно начали делать искусственное дыхание, но, к сожалению, мужчина был объявлен мертвым на месте происшествия”, – сказал представитель SPVM.

В настоящее время следователи работают над установлением обстоятельств, которые привели к инциденту.

Опрашиваются свидетели.

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