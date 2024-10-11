Коронер Квебека Камель проведет расследование второго пожара в Старом Монреале со смертельным исходом

Главный коронер Квебека распорядился провести публичное расследование по факту пожара в Старом Монреале на прошлой неделе, унесшего жизни двух граждан Франции.

Полиция опознала погибших как 43-летнюю Леонор Жерауди и семилетнюю Верену Рейно Жерауди, обе из Франции.

Они погибли в результате пожара, охватившего здание в Старом Монреале рано утром в пятницу, и их тела были вывезены с места происшествия вечером того же дня.

Главный коронер Рено Бернье сообщил в пресс-релизе, что расследование будет проходить под руководством Джехана Камеля, того самого коронера, которому было поручено расследовать пожар в Старом Монреале в марте 2023 года, унесший жизни семи человек.

Бернье говорит, что Камель может объединить оба расследования, поскольку они имеют схожие факты, в частности, два здания, в которых произошел пожар, принадлежали одному и тому же человеку – Эмилю Бенамору – и что в обоих случаях подозревается поджог.

В минувшие выходные министр общественной безопасности Франсуа Боннардель заявил, что его ведомство ведет переговоры со следователем, чтобы найти способы ускорить расследование обоих смертельных пожаров.

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