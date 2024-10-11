Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Коронер Квебека Камель проведет расследование второго пожара в Старом Монреале со смертельным исходом
incendie
Пожарная машина в Монреале. Фото из газеты Метро.

Коронер Квебека Камель проведет расследование второго пожара в Старом Монреале со смертельным исходом

Степан Артемьевский Окт 11, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Коронер Квебека Камель проведет расследование второго пожара в Старом Монреале со смертельным исходом отключены 2 Просмотров

Главный коронер Квебека распорядился провести публичное расследование по факту пожара в Старом Монреале на прошлой неделе, унесшего жизни двух граждан Франции.

 

Полиция опознала погибших как 43-летнюю Леонор Жерауди и семилетнюю Верену Рейно Жерауди, обе из Франции.

Они погибли в результате пожара, охватившего здание в Старом Монреале рано утром в пятницу, и их тела были вывезены с места происшествия вечером того же дня.

Главный коронер Рено Бернье сообщил в пресс-релизе, что расследование будет проходить под руководством Джехана Камеля, того самого коронера, которому было поручено расследовать пожар в Старом Монреале в марте 2023 года, унесший жизни семи человек.

Бернье говорит, что Камель может объединить оба расследования, поскольку они имеют схожие факты, в частности, два здания, в которых произошел пожар, принадлежали одному и тому же человеку – Эмилю Бенамору – и что в обоих случаях подозревается поджог.

В минувшие выходные министр общественной безопасности Франсуа Боннардель заявил, что его ведомство ведет переговоры со следователем, чтобы найти способы ускорить расследование обоих смертельных пожаров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*