Дочернее предприятие шведской компании Northvolt подало заявление о банкротстве

Шведский производитель аккумуляторных батарей Northvolt сообщил во вторник, что одно из его предприятий подало заявление о банкротстве в Стокгольмский суд из-за своего финансового положения.

Это последовало за объявлением в сентябре прошлого года о приостановке проекта расширения в Шеллефтео, Швеция, в рамках реструктуризации шведских операций Northvolt.

Дочерняя компания управляет строительным проектом, но у нее нет непосредственных сотрудников. С тех пор все работы по расширению были приостановлены, говорится в заявлении компании.

“Все контакты с Ett Expansion AB теперь будут осуществляться конкурсным управляющим. Northvolt Group продолжает взаимодействовать с заинтересованными сторонами для продолжения сотрудничества в текущей деятельности Northvolt Group”, – говорится в сообщении компании.

В нем добавлено, что заявление о банкротстве не затронуло ни одно из других юридических лиц компании.

В сентябре Northvolt объявила об увольнении 1600 сотрудников в Швеции, что составляет пятую часть ее рабочей силы, что свидетельствует о финансовых трудностях, с которыми сталкивается компания.

Компания также объявила, что приостанавливает производство катодов на своем заводе в Шеллефтеа и отказывается от проекта по производству катодов в Борланге, также в Швеции.

Northvolt, однако, подтвердила, что она сохраняет свои обязательства по строительству электролизного завода на южном побережье Монреаля.

Однако форма и сроки реализации проекта стоимостью 7 миллиардов долларов, в который Квебек и Оттава обязались вложить 2,4 миллиарда долларов, могут быть пересмотрены в связи с новым стратегическим направлением Northvolt.

Во вторник компания заявила, что хочет сосредоточить “свои ресурсы на ускорении крупномасштабного производства элементов питания на первом этапе полной сборки Northvolt Ett и на выполнении своих обязательств перед клиентами автомобильной отрасли”.

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