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Общество Дети, семья Семейные детские сады голосуют за то, чтобы открыться позже, до дня забастовки

Семейные детские сады голосуют за то, чтобы открыться позже, до дня забастовки

Степан Артемьевский Окт 11, 2024 Дети, семья, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Семейные детские сады голосуют за то, чтобы открыться позже, до дня забастовки отключены 1 Просмотров

9000 семейных детских садов, предоставляющих услуги по уходу за детьми в 17 регионах Квебека, являются членами союза Федерации интервенционистов в сфере малого предпринимательства (FIPEQ), входящей в состав CSQ.

 

Они хотят оказать давление на правительство Квебека, чтобы оно быстрее добилось прогресса в переговорах по возобновлению их коллективного соглашения.

Мандат, принятый ими большинством в 95 процентов голосов, предусматривает более позднее открытие детского сада каждый день недели в течение четырех недель.

В первую неделю он будет открываться на полчаса позже, во вторую неделю на час позже, в третью неделю на полтора часа позже, а на четвертую неделю на два часа позже.

Мандат также предусматривает забастовку на полдня и на целый день, но она должна проводиться только в соответствующее время, что не обязательно произойдет сразу после первых четырех недель задержки с открытием детского сада.

Мы не хотим им пользоваться. Это наше последнее средство. Мы попытаемся оказать давление, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, но если у нас нет выбора, значит, у нас его нет”, заявила президент FIPEQ Валери Гренон в интервью.

В таких случаях родители будут уведомлены как минимум за 10 рабочих дней, чтобы найти альтернативное решение, добавила она. Это произойдет не в ближайшие несколько дней, но это может произойти быстрее, чем мы думаем, сказала Гренон.

Однако переговоры с Квебеком не были прерваны, поскольку встреча запланирована на эту неделю.

FIPEQ – это профсоюзная организация с наибольшим числом членов в сфере семейного ухода за детьми.

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