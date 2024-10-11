Семейные детские сады голосуют за то, чтобы открыться позже, до дня забастовки

9000 семейных детских садов , предоставляющих услуги по уходу за детьми в 17 регионах Квебека , являются членами союза Федерации интервенционистов в сфере малого предпринимательства ( FIPEQ ) , входящей в состав CSQ .

Они хотят оказать давление на правительство Квебека, чтобы оно быстрее добилось прогресса в переговорах по возобновлению их коллективного соглашения.

Мандат, принятый ими большинством в 95 процентов голосов, предусматривает более позднее открытие детского сада каждый день недели в течение четырех недель.

В первую неделю он будет открываться на полчаса позже, во вторую неделю – на час позже, в третью неделю – на полтора часа позже, а на четвертую неделю – на два часа позже.

Мандат также предусматривает забастовку на полдня и на целый день, но она должна проводиться только в соответствующее время, что не обязательно произойдет сразу после первых четырех недель задержки с открытием детского сада.

– Мы не хотим им пользоваться. Это наше последнее средство. Мы попытаемся оказать давление, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, но если у нас нет выбора, значит, у нас его нет”, – заявила президент FIPEQ Валери Гренон в интервью.

В таких случаях родители будут уведомлены как минимум за 10 рабочих дней, чтобы найти альтернативное решение, добавила она. “Это произойдет не в ближайшие несколько дней, но это может произойти быстрее, чем мы думаем“, – сказала Гренон.

Однако переговоры с Квебеком не были прерваны, поскольку встреча запланирована на эту неделю.

FIPEQ – это профсоюзная организация с наибольшим числом членов в сфере семейного ухода за детьми.

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