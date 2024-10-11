Стоит ли брать ипотеку на 30 лет?

Оформление ипотеки на 30 лет в Канаде может стать привлекательным вариантом для некоторых покупателей жилья в условиях высоких цен на недвижимость и исторически высоких процентных ставок.

Особенно это касается тех, кто покупает жилье впервые, и тех, кто сейчас продлевает свои ипотечные кредиты.

Исторически высокие процентные ставки по-прежнему негативно сказываются на покупателях жилья в Канаде, несмотря на то, что Банк Канады осторожно предполагает, что снижение ставок не за горами. Любой, кто оформлял ипотеку в этом году, привязан к ставке, которая намного выше, чем в 2020 году, в то время как только в 2025 году будет продлено примерно 3,4 миллиона ипотечных кредитов.

В подобных условиях многие покупатели сталкиваются с выплатами по ипотечным кредитам, которые превышают то, что они могут себе позволить, даже при наличии ипотеки сроком на 25 лет.

Но что на самом деле означает получение 30-летней ипотеки для покупателей жилья в Канаде?

С 1 августа 2024 года покупатели жилья, которые хотят приобрести его впервые, могут рассчитывать на 30-летний срок с первоначальным взносом менее 20%. При определенных условиях, конечно. Дом должен быть новым и стоить менее 1 миллиона долларов.

Ипотека на 30 лет работает несколько иначе, чем другие ипотечные кредиты, в том числе с 25-летней амортизацией (количество лет, которое потребуется для погашения кредита). Принципиальное различие, конечно, заключается в продолжительности амортизации, но вам также может потребоваться больше раундов продления ипотеки. Сроки погашения кредита, указанный в вашем ипотечном договоре могут варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет, но обычно они не превышают 10 лет. Это означает, что вам придется продлевать ипотеку несколько раз, прежде чем истечет срок погашения.

Оформление ипотеки сроком на 30 лет позволяет покупателю растянуть выплаты по ипотеке на более длительный период времени. Вы распределяете свой долг на пять дополнительных лет [по сравнению с 25-летней ипотекой]. Обычно это позволяет получить более высокую цену покупки или сумму ипотеки, которая необходима для покупки дорогих домов.

В Канаде ипотека сроком на 30 лет не подлежит страхованию через CMHC, что означает, что требуется минимальный первоначальный взнос в размере 20%, если только речь не идет о новостройке, как описано выше.

Ипотечные кредиторы, как правило, предлагают заемщикам несколько более низкие проценты по ипотечным кредитам, покрываемым страховкой CMHC, потому что кредитор не является тем, кто берет на себя риски дефолта. Обычно можно сэкономить четверть процента годовых.

В некоторых странах, таких как Япония, ипотека на 35, 40 и даже 100 лет не является чем-то необычным. Долгосрочные ипотечные кредиты рассчитаны на выплату нескольким поколениям. Крупнейшие кредиторы Канады когда-то предлагали ипотечные кредиты сроком на 40 лет, но это прекратилось, когда в 2008 году лопнул пузырь на рынке жилья в Северной Америке. Вскоре после этого кризиса Министерство финансов Канады снизило максимальную амортизацию до 35 лет, а затем снизило ее до 30 лет.

Для канадских покупателей, пытающихся приобрести жилье на выгодных рынках, ипотека сроком на 30 лет может стать лучшим способом претендовать на более дорогое жилье и сэкономить деньги на регулярных выплатах по ипотеке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.