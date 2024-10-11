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Новости Подростку предъявлено обвинение в поджоге ресторана в Сент-Леонарде
Police
Полиция Монреаля.

Подростку предъявлено обвинение в поджоге ресторана в Сент-Леонарде

Степан Артемьевский Окт 11, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Подростку предъявлено обвинение в поджоге ресторана в Сент-Леонарде отключены 2 Просмотров

Полиция Монреаля (SPVM) арестовала 15летнего подростка в связи с предполагаемым поджогом ресторана в СентЛеонарде.

 

Полиция Квебека сообщила во вторник, что группа по расследованию поджогов арестовала подростка в жилом доме в Ласалле.

В понедельник подозреваемый предстал перед судом по делам несовершеннолетних Квебека по обвинению в поджоге, хранении зажигательных материалов, взломе и проникновении с преступными целями и хранении взрывчатых веществ.

В воскресенье полиция сообщила, что в 3:30 утра в 911 позвонили из ресторана Rockaberry на улице ЖанТалон, недалеко от бульвара Ланжелье.

Окно было разбито после того, как кто-то предположительно бросил в него зажигательную бомбу.

В результате был нанесен незначительный ущерб, никто не пострадал.

Тот же ресторан подвергся нападению 20 сентября около 5 часов утра.

Пожар в СентЛеонардеодно из многочисленных дел, которые расследует отдел по расследованию поджогов SPVM.

В дополнение к крупному пожару со смертельным исходом в Старом Монреале, в результате которого погибли 43летняя женщина из Франции и ее семилетняя дочь, SPVM расследует четыре других незначительных пожара.

На прошлой неделе в торговом центре ПойнтСентЧарльз на углу улиц Веллингтон и Харон две ночи подряд совершались нападения, во время второго из которых был нанесен серьезный ущерб имуществу.

Полиция также разыскивает подозреваемого, который, по всей видимости, поджигал Depanneur Diablo в Вердане рано утром в понедельник.

Витрина магазина была разбита, сообщается о незначительных повреждениях.

Во вторник утром на бульваре Провансер в СенЛеонарде был подожжен автомобиль, и отдел по борьбе с поджогами проводит расследование.

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