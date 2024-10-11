Подростку предъявлено обвинение в поджоге ресторана в Сент-Леонарде

Полиция Монреаля ( SPVM ) арестовала 15 – летнего подростка в связи с предполагаемым поджогом ресторана в Сент – Леонарде .

Полиция Квебека сообщила во вторник, что группа по расследованию поджогов арестовала подростка в жилом доме в Ласалле.

В понедельник подозреваемый предстал перед судом по делам несовершеннолетних Квебека по обвинению в поджоге, хранении зажигательных материалов, взломе и проникновении с преступными целями и хранении взрывчатых веществ.

В воскресенье полиция сообщила, что в 3:30 утра в 911 позвонили из ресторана Rockaberry на улице Жан–Талон, недалеко от бульвара Ланжелье.

Окно было разбито после того, как кто-то предположительно бросил в него зажигательную бомбу.

В результате был нанесен незначительный ущерб, никто не пострадал.

Тот же ресторан подвергся нападению 20 сентября около 5 часов утра.

Пожар в Сент–Леонарде – одно из многочисленных дел, которые расследует отдел по расследованию поджогов SPVM.

В дополнение к крупному пожару со смертельным исходом в Старом Монреале, в результате которого погибли 43–летняя женщина из Франции и ее семилетняя дочь, SPVM расследует четыре других незначительных пожара.

На прошлой неделе в торговом центре Пойнт–Сент–Чарльз на углу улиц Веллингтон и Харон две ночи подряд совершались нападения, во время второго из которых был нанесен серьезный ущерб имуществу.

Полиция также разыскивает подозреваемого, который, по всей видимости, поджигал Depanneur Diablo в Вердане рано утром в понедельник.

Витрина магазина была разбита, сообщается о незначительных повреждениях.

Во вторник утром на бульваре Провансер в Сен–Леонарде был подожжен автомобиль, и отдел по борьбе с поджогами проводит расследование.

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