С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенняя пятница. Утром 12°C, Днём 16°C, Вечером 10°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

11 октября отмечается Международный день девочек (англ. International Day of the Girl Child), который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек. Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца (World Egg Day) — праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи… Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца — самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным.

11 октября отмечается Всемирный день против боли или День борьбы против боли. Он проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к неотложной потребности обеспечить людям доступ к обезболивающим средствам и лекарствам.

11 октября Башкортостан празднует День Республики — День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики. В этот день в 1990 году Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете.

В этот день отмечается память преподобного Харитона Исповедника, жившего в 3-4 веках в Иконии (город в Малой Азии). Во времена гонений на христиан, устроенных императором Аврелианом, он пострадал за веру.

11 октября 1783 года в Петербурге указом Екатерины II была основана Российская академия. Она являлась вольным обществом ученых и писателей, субсидируемым Правительством.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся осенью, друзья! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже проснувшейся царицы природы!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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