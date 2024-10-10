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В Онтарио женщина, совершившая три убийства за 3 дня, признана серийной убийцей

Степан Артемьевский Окт 10, 2024 Криминал, Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Онтарио женщина, совершившая три убийства за 3 дня, признана серийной убийцей отключены 2 Просмотров

Женщина, которая подозревается в совершении трех убийств в течение трех дней, была признана канадской полицией серийным убийцей.

 

Она была задержана. Убийства произошли в Торонто, Ниагарском водопаде и еще одном городе Канады.

Нападения имели место с вторника по четверг на прошлой неделе.

«Она является серийным убийцей», — заявил журналистам начальник полиции округа Ниагара Билл Форди, отвечая на вопрос о том, подходит ли ей это определение.

30-летняя Сабрина Каулдхар была арестована в отеле пригородной зоны Торонто после того, как правоохранительные органы установили связь между этими преступлениями, так как подозреваемая имела одинаковое описание в всех случаях.

Сабрина Каулдхар, по версии полиции, была вовлечена в жестокие нападения, которые шокировали страну. Расследование началось, когда в течение трех дней были обнаружены тела трех женщин, каждая из которых была жертвой хладнокровного преступления.

Спустя несколько дней после начала поисков, правоохранительные органы стали замечать параллели, связывающие все три случая.

 

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