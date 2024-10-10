Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Власти Канады отказались от публикации списка 900 нацистских преступников

Власти Канады отказались от публикации списка 900 нацистских преступников

Виктория Христова Окт 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Власти Канады отказались от публикации списка 900 нацистских преступников отключены 2 Просмотров

Канадские власти решили не публиковать перечень примерно 900 военных преступников, которые нашли убежище в стране после окончания Второй мировой войны, чтобы избежать “позора” для Канады. Об этом сообщает газета Ottawa Citizen, ссылающаяся на внутренний документ.

 

Летом Национальный архив Канады консультировался с “некоторыми группами и организациями”, чтобы решить, следует ли раскрывать эти данные.

В списке находятся и представители украинской общины.

В отчёте архивной службы указывается, что раскрытие информации может не только негативно сказаться на репутации украинско-канадского сообщества, но и привести к конкретным последствиям, как лишение гражданства и уголовное преследование.

Также подчеркивается, что обнародование данной информации могло бы стать подарком для “российской пропаганды”.

“Заботиться о репутации или частной жизни военных преступников — это отвратительно”, — отметила Джейми Кирзнер-Робертс из Торонтовского центра Симона Визенталя, занимающегося вопросами Холокоста.

В 1950-х годах в Канаду прибыли, по разным данным, от одной до нескольких тысяч солдат и офицеров 14-й добровольческой дивизии СС “Галичина”, что вызвало общественный резонанс и созданием специальной комиссии в 1980-х годах.

В середине 1980-х гг. была созвана специальная комиссия этому вопросу. Хотя в ее заключении признается, что все члены подразделений СС являются военными преступниками по решению Нюрнбергского трибунала, конкретных действий от Оттавы не последовало.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*