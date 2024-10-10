Власти Канады отказались от публикации списка 900 нацистских преступников

Летом Национальный архив Канады консультировался с “некоторыми группами и организациями”, чтобы решить, следует ли раскрывать эти данные.
В списке находятся и представители украинской общины.
В отчёте архивной службы указывается, что раскрытие информации может не только негативно сказаться на репутации украинско-канадского сообщества, но и привести к конкретным последствиям, как лишение гражданства и уголовное преследование.
Также подчеркивается, что обнародование данной информации могло бы стать подарком для “российской пропаганды”.
“Заботиться о репутации или частной жизни военных преступников — это отвратительно”, — отметила Джейми Кирзнер-Робертс из Торонтовского центра Симона Визенталя, занимающегося вопросами Холокоста.
В 1950-х годах в Канаду прибыли, по разным данным, от одной до нескольких тысяч солдат и офицеров 14-й добровольческой дивизии СС “Галичина”, что вызвало общественный резонанс и созданием специальной комиссии в 1980-х годах.
В середине 1980-х гг. была созвана специальная комиссия этому вопросу. Хотя в ее заключении признается, что все члены подразделений СС являются военными преступниками по решению Нюрнбергского трибунала, конкретных действий от Оттавы не последовало.
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