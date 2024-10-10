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Новости Ребенок из Онтарио умер от бешенства после ночного укуса летучей мыши
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Ребенок из Онтарио умер от бешенства после ночного укуса летучей мыши

Степан Артемьевский Окт 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ребенок из Онтарио умер от бешенства после ночного укуса летучей мыши отключены 2 Просмотров

Юный житель Грейтер-Садбери в Канаде скончался в результате укуса летучей мыши, зараженной вирусом бешенства.

 

Этот случай представляет собой первый известный случай заражения бешенством среди людей в Онтарио с 1967 года.

Как сообщается, мальчик проснулся среди ночи и заметил летучую мышь в своей комнате.

Он сообщил об этом родителям, однако они не нашли никаких следов укуса на его теле.

Вскоре его состояние ухудшилось, и его доставили в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли спасти ребенка — он погиб от бешенства.

Ранее биолог Анча Баранова, профессор Школы системной биологии при Университете Джорджа Мейсона в США, предупредила, что летучие мыши могут передавать вирус бешенства через укусы.

Она отметила, что такие случаи редки, но все же случаются.

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