Ребенок из Онтарио умер от бешенства после ночного укуса летучей мыши

Этот случай представляет собой первый известный случай заражения бешенством среди людей в Онтарио с 1967 года.
Как сообщается, мальчик проснулся среди ночи и заметил летучую мышь в своей комнате.
Он сообщил об этом родителям, однако они не нашли никаких следов укуса на его теле.
Вскоре его состояние ухудшилось, и его доставили в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли спасти ребенка — он погиб от бешенства.
Ранее биолог Анча Баранова, профессор Школы системной биологии при Университете Джорджа Мейсона в США, предупредила, что летучие мыши могут передавать вирус бешенства через укусы.
Она отметила, что такие случаи редки, но все же случаются.
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