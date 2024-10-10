Berry Global закрывает завод по производству пленки в Канаде

Информация о закрытии была опубликована еще 11 сентября, а уже через два дня состоялся первый этап увольнений, об этом сообщили представители канадского профсоюза Unifor.
Согласно заявлениям от Unifor, закрытие предприятия затронет 58 работников.
Завод в Эдмонтоне специализировался на производстве полимерных пленок, используемых в строительстве теплиц и упаковке тюков сена для сельского хозяйства.
Berry Global, также известная как BPI Group Global, приобрела этот завод четыре года назад.
В мае 2023 года компания объявила о планах закрыть 15 своих заводов по производству пластиковых изделий в различных странах, однако конкретные сигналы о закрываемых объектах не были озвучены.
Berry Global, чей главный офис находится в Эвансвилле, штат Индиана, управляет более чем 260 заводами по всему миру и имеет свыше 46 тысяч сотрудников.
Основные направления работы компании включают здравоохранение, гигиену, потребительскую упаковку и инженерные материалы.
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