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Новости Berry Global закрывает завод по производству пленки в Канаде
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Berry Global закрывает завод по производству пленки в Канаде

Степан Артемьевский Окт 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Berry Global закрывает завод по производству пленки в Канаде отключены 2 Просмотров

Компания Berry Global Group (BGG) из США, которая является ведущим мировым производителем полимерной упаковки, приняла решение о закрытии своего завода по производству пленки в Эдмонтоне.

 

Информация о закрытии была опубликована еще 11 сентября, а уже через два дня состоялся первый этап увольнений, об этом сообщили представители канадского профсоюза Unifor.

Согласно заявлениям от Unifor, закрытие предприятия затронет 58 работников.

Завод в Эдмонтоне специализировался на производстве полимерных пленок, используемых в строительстве теплиц и упаковке тюков сена для сельского хозяйства.

Berry Global, также известная как BPI Group Global, приобрела этот завод четыре года назад.

В мае 2023 года компания объявила о планах закрыть 15 своих заводов по производству пластиковых изделий в различных странах, однако конкретные сигналы о закрываемых объектах не были озвучены.

Berry Global, чей главный офис находится в Эвансвилле, штат Индиана, управляет более чем 260 заводами по всему миру и имеет свыше 46 тысяч сотрудников.

Основные направления работы компании включают здравоохранение, гигиену, потребительскую упаковку и инженерные материалы.

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