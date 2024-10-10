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Новости Психологи исследовали, что мешает сосредоточению внимания

Психологи исследовали, что мешает сосредоточению внимания

Виктория Христова Окт 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Психологи исследовали, что мешает сосредоточению внимания отключены 2 Просмотров

Взаимосвязь между вниманием и памятью оказалась более сложной, чем предполагалось, иногда память не способствует, а наоборот, затрудняет концентрацию.

 

Причем, память важна для различных когнитивных процессов, в том числе для обучения и быстрой адаптации в новых условиях.

Исследователи из Канады и США установили, что, хотя движения глаз зависят от информации из долгосрочной памяти, для этого требуется целенаправленное усилие.

В ходе эксперимента, организованного с участием студентов, были проведены следующие этапы: запоминание пар «сцена — объект», тестирование, а также контроль за воспоминаниями и вниманием.

Студенты должны были искать корреляции между сценами и объектами, что помогало запоминать информацию. Например, им предлагали связать человека с местом.

Исследование показало, что участники, которые вспоминали конкретный объект, чаще на него и фиксировали внимание, в то время как те, кто подавлял воспоминания, менее продолжительно смотрели на нужный объект.

В итоге выяснили, что связь между вниманием и памятью контролируема человеком, и важные для запоминания ассоциации не всегда полезны.

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