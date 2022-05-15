Чтиво выходного дня: Эмма Гамильтон, любовница британского вице-адмирала Горацио Нельсона

Пожалуй, название этого романа — «Вверх по лестнице, ведущей вниз» — более всего отражает события юности и молодости нашей героини. Эмма осознала свою женскую силу рано. Произошло это случайно, и заплатила она за сие открытие… девственностью.

Необыкновенно живую, озорную, хорошенькую девчонку Эмму Лайон не любил отец и обожала мать. Носилась она с мальчишками по лугам и полям, но наслаждалась детством недолго. Бедность… Папаша оставил семью, и матери пришлось биться изо всех сил, чтобы заработать хоть какую-то копейку. Крошка Эмма должна была помогать — вот так шестилетняя девочка освоила первую науку: на повозке, запряжённой осликом, развозила пакеты с углём по соседям. И мечтала, что когда-нибудь волшебным образом случится так, что уведёт её дорога к счастью. Склонности к наукам у малютки Лайон не было, и, даже попав в услужение к богатой и доброй миссис Томас, она не смогла воспользоваться случаем и усвоить знания, которыми щедро пыталась поделиться эта дама. У Эммы были иные достоинства: невероятная красота, природная грация, артистизм и страстная жажда дорогой и красивой жизни.

Пожалуй, название этого романа — «Вверх по лестнице, ведущей вниз» — более всего отражает события юности и молодости нашей героини. Эмма осознала свою женскую силу рано. Произошло это случайно, и заплатила она за сие открытие… девственностью. Покинув мать, девушка отправилась в Лондон, где перебивалась случайными заработками. Как-то встретила на улице дальнего родственника, парнишку, с которым дружила в детстве. Тот поплакался подружке, что попал в беду. Эмма кинулась на помощь — побежала, чтобы вымолить у хозяина прощение для приятеля. Авантюра удалась, но за это спасительнице пришлось лечь в постель немолодого лондонца…

И понеслась столичная жизнь: знакомства, романы, восхищение и преклонение мужчин — думалось, вот оно! Можно навсегда позабыть бедность, в которой выросла, и найти своё счастье… Хорошенькую простушку вожделели многие. Знаменитые художники хотели писать её портреты, музыканты были готовы слагать для неё баллады, однако… сменить статус дамы полусвета на леди Эмме вряд ли бы удалось. Она успела родить ребёнка и отправить его к бабушке. В мечтах она видела себя верной женой богатого господина, этакой скромной затворницей роскошного замка. Вот только охотников не находилось. Зато желающих поразвлечься с прекрасной провинциалкой было хоть отбавляй. А годы шли, и Эмма приуныла. Однажды, оставшись совсем без денег, она вынуждена была возвратиться к матери. В родном маленьком городке её встретили очень холодно: девушка со смутной репутацией, к тому же родившая внебрачного ребенка… Падшая женщина, одним словом.

Она и здесь оказалась чужой. И снова Лондон — романы и отчаянная боязнь прежней нищеты. В этот раз судьба щедро наградила Эмму за все унижения. Её любовник Гревиль практически продал девушку богатому и знатному сэру Уильяму Гамильтону в обмен на погашение своих многочисленных долгов. А благородный лорд, сражённый красотой содержанки, предложил той отправиться с ним в Неаполь, где Гамильтон служил английским посланником. Так и поселилась Эмма в посольском дворце. А вскоре лорд Гамильтон осчастливил девушку предложением о законном браке. Сбылось! Богатство, великолепное общество, почёт и уважение — девица Лайон достигла предела своих мечтаний. Можно вздохнуть с облегчением — жизнь удалась: она посещает все светские рауты, её принимает и одаривает своей дружбой сама королева Неаполя, наряды блещут золотом и драгоценными камнями. Эмма благодарна лорду за всё, она и подумать не может об измене, ведь теперь она настоящая леди. Её манеры безупречны, даже король как-то обронил: «Неаполитанские дамы хорошо бы сделали, если бы брали с Эммы пример». Она сияет красотой и молодостью. Сам великий Гёте, навещавший лорда Гамильтона, восхищается прелестной супругой посланника. Эмма почти счастлива, немного грустно, правда, что муж много старше неё, разница в 45 лет существенна, но что поделать…

Ввиду чрезвычайной угрозы от Бонапарта Неаполь рассчитывал только на Англию, а потому в королевство был прислан не особо чествуемый родным правительством, но овеянный славой прежних боевых побед адмирал Горацио Нельсон. Он увидел красавицу с прекрасными манерами, она — малорослого изувеченного вояку. И что-то случилось — искрой ли неизвестного тогда электричества, стрелой ли Амура, или просто силой притяжения посильнее земного следует это назвать, но в воздухе загремели слышные только им двоим раскаты. Нельсон что-то спросил, и Эмма вздрогнула от чарующего тембра его голоса. Рядом был муж, который, по счастью, ничего не заметил. А немолодой уже Горацио в один миг понял, что пропал. Пропал счастливо и безотчетно, отныне и до конца дней своих.

Эмма влюбилась. Да, не впервые, конечно, в своей непростой жизни, но это было совсем иное: прежде она дарила свою любовь либо в обмен на некие услуги, либо в благодарность, либо в расчёте на будущую материальную независимость. Но теперь, когда кошмар бедности уже развеялся в тумане прошлого, она поняла, что наконец-то может и страстно желает просто любить. Любить, не задаваясь вопросами, ничего не просчитывая и ничего не загадывая. Любить, отдавая себя и ничего не беря взамен… Это так просто — только бы быть рядом. И почти невозможно. И он, и она несвободны и связаны обязательствами. Ни о чём не догадывающийся муж Эммы предложил адмиралу погостить в их доме. Эмма и Горацио наслаждаются возможностью видеться ежедневно и спать под одной крышей. Гамильтон весьма расположен к Нельсону. В общем, маленький средиземноморский рай. Горацио при ней, он рядом, но этого уже мало. Эмме хочется владеть возлюбленным безраздельно, её тяготит положение любовницы. Нельсон тоже страстно жаждет соединить их судьбы, но жена наотрез отказывается дать ему развод.

Как гром среди ясного неба — депеша: лорда Гамильтона отзывают из Неаполя, а на его место посланника назначен другой человек. Эмма в отчаянии. Ей придется расстаться с Горацио и следовать за мужем в ненавистный Лондон. В город, бывший свидетелем её падений и унижений. К счастью, адмирал тоже едет в столицу, и возвращение Эммы становится триумфальным: она всюду сопровождает Нельсона, купается в лучах его славы. Под сердцем она носит ребёнка и счастлива как никогда в своей жизни. Нельсон ушёл в плавание, а сорокалетняя Эмма разрешилась двойней, правда, мальчик сразу умер. Девочку, по просьбе возлюбленного, она назвала Горацией. Через два года Нельсон станет крёстным малютки, которая долгие годы не будет знать, чья она дочь. Адмирал собирался проститься с морем, уйти в отставку и провести остаток жизни с теми, кто более всего был дорог ему. Но была у Нельсона ещё одна любимая, долг перед которой был незыблем, — Англия. Она повелела отправляться в поход за новыми победами, и адмирал не имел права ослушаться приказа.

Битва при Трафальгаре была выиграна, и адмирал, тяжелораненный случайной пулей, умер с осознанием последней победы. Он вырвал победу во имя двух любимых — Англии и Эммы. И ни та, ни другая не забыли его. Перед тем как навсегда умолкнуть, он прошептал: «Лишь об одном прошу. Поручаю заботу о леди Гамильтон моему королю и моей стране». Но позаботиться о возлюбленной адмирала не потрудился никто. По завещанию своего мужа сэра Уильяма Гамильтона она получила совсем немного, но пока был жив Нельсон, она ни в чём не нуждалась. После смерти Горацио всё рухнуло… Едва выжив после известия о смерти Нельсона, — Эмма две недели металась в горячке — она не получила позволения даже прийти и проститься с любимым. Деньги быстро разошлись. Эмма пыталась оспорить завещание адмирала, показывала его письма, полные нежности и признаний.

Она просила уже не за себя, а за дочь. Но теперь другая вышла из тени. Та, что долго жила нелюбимой и брошенной. Вдова прославленного адмирала обрела, наконец, права на покойного мужа. Она за всё отомстила Эмме. Соперницу предали позору и анафеме. Адмирал мог считать свою любовницу кем угодно, пусть даже женой, при его жизни на всё закрывали глаза — герою позволено то, что не позволено простому смертному. Но теперь, когда он погиб во славу родины, Эмма Гамильтон стала досадной помехой в легенде о жизни и деяниях славного сына отечества Горацио Нельсона. От неё все отвернулись. Волшебная дверь, впустившая когда-то девицу Лайон в высшее общество, навсегда закрылась.

Ей было всё равно. Ничто не могло сравниться с потерей Горацио… Заглушить чёрную тоску помогал только алкоголь. Вскоре Эмма очутилась в долговой тюрьме, откуда её выкупили верные друзья адмирала. Они-то и помогли ей бежать во Францию, где она могла укрыться от позора и от прошлого. Вот только прощаться с былым она не могла и не хотела — каждый день своего одинокого десятилетия «после великой любви» Эмма вспоминала моменты дарованного судьбой счастья. Словно бусы памяти перебирала. Улыбаясь и плача, покрывая поцелуями портрет адмирала, висящий над кроватью. Он, единственный бесконечно любимый при жизни, после смерти стал её единственным собеседником. А потом бусы рассыпались… Эмма Гамильтон умерла в нищете и одиночестве.

Но великая любовь отважного адмирала обессмертила её имя. И глядя на медную фигуру Горацио Нельсона, венчающую Трафальгарскую колонну в Лондоне, редко кто не вспомнит его прекрасную Эмму — леди Гамильтон. Одинокий медный адмирал возвышается над городом, но ни к чему ему этот почетный пьедестал, ведь рядом с ним нет его единственной возлюбленной…