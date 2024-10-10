Недвижимость: Экономить 40 лет, чтобы купить дом

Стремительный рост цен на недвижимость в последние годы, который не сопровождался аналогичным повышением заработной платы, затрудняет достижение этой цели.

Несмотря на смягчение федеральных правил, благоприятствующих доступу к жилью, первым покупателям жилья становится все труднее сэкономить и собрать первоначальный взнос.

Согласно отчету, опубликованному Point2Homes во вторник, нынешнее поколение пострадает больше всего от невозможности приобретения своей недвижимости.

Если вы не совершаете спекулятивную покупку с целью перепродажи, всегда лучше отложить 20% на первоначальный взнос без страховки SCHL.

Это позволяет снизить процентные платежи и использовать недвижимость в качестве средства сбережения.

Для людей, которые получают фиксированную заработную плату, это часто лучший вариант.

В отчете рассчитывается норма сбережений, соответствующая 20% заработной платы. Это амбициозно и нереально в начале карьеры, когда зарплата часто низкая.

Для тех, кто имеет дело с долгами по студенческим кредитам и резко растущей арендной платой, это даже « Миссия невыполнима », говорится в отчете.

Кстати, опрос показывает, что только трети молодых канадцев удается откладывать определенную сумму каждый месяц.

Среди городов, проанализированных в исследовании, средний первоначальный взнос за первую недвижимость составляет почти 70 000 долларов. Даже если вы сэкономите 20% от зарплаты в 45 000 долларов, на это уйдет 8 лет.

В зависимости от региона, для получения первоначального взноса в размере 20% первоначальному покупателю нынешнего поколения потребуется чуть более 7 лет в Квебеке, 14 лет в Монреале и до 40 лет в Маркхэме, Онтарио.

В этом городе средняя стоимость домов “начального уровня” составляет 677 600 долларов.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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